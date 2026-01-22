Newsletter

22 Gennaio 2026 - 13:54

Dati sul gioco, Merola e Vaccari (PD): “Governo incompetente risponde con documenti vecchi e incompleti”

“Alla nostra interrogazione sul gioco pubblico per conoscere quali siano la raccolta complessiva, l’ammontare delle vincite e le entrate erariali dell’anno 2025 appena concluso, suddivisi per tipologia di gioco, canale

22 Gennaio 2026

“Alla nostra interrogazione sul gioco pubblico per conoscere quali siano la raccolta complessiva, l’ammontare delle vincite e le entrate erariali dell’anno 2025 appena concluso, suddivisi per tipologia di gioco, canale di vendita (fisico e online) e ripartizione territoriale (regioni, province e comuni), la sottosegretaria Lucia Albano ci rimanda alla lettura di due link in cui viene riportato il libro blu del 2023 e i dati relativi al terzo trimestre 2025 non scomposti come chiedevamo per dati territoriali.

Solo pochi dati e parziali, relativi al 2025. Ci conferma dunque l’incapacità di questo governo ad affrontare il problema del gioco d’azzardo e la copertura di un settore come quello del gioco pubblico, che richiede costanti aggiornamenti per studiarne le ricadute sui comuni”. Così in una nota congiunta i deputati PD, Virginio Merola e Stefano Vaccari in replica alla Sottosegretaria Albano durante il Question Time in commissione.

“Il settore del gioco d’azzardo in Italia – continuano i parlamentari – manifesta dimensioni economiche di assoluta rilevanza, con una raccolta complessiva che ha raggiunto circa 157 miliardi di euro nel 2024. Il volume d’affari del settore è accompagnato da un impatto sociale ed economico preoccupante per i costi sanitari e sociali connessi al Disturbo da gioco d’azzardo (Dga) e l’insorgenza di fenomeni di crisi debitoria e di infiltrazioni della criminalità organizzata. Ma di tutto questo poco importa al governo Meloni”, concludono Merola e Vaccari.

 

