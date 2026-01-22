Dati sul gioco, Merola e Vaccari (PD): “Governo incompetente risponde con documenti vecchi e incompleti”

“Alla nostra interrogazione sul gioco pubblico per conoscere quali siano la raccolta complessiva, l’ammontare delle vincite e le entrate erariali dell’anno 2025 appena concluso, suddivisi per tipologia di gioco, canale

“Alla nostra interrogazione sul gioco pubblico per conoscere quali siano la raccolta complessiva, l’ammontare delle vincite e le entrate erariali dell’anno 2025 appena concluso, suddivisi per tipologia di gioco, canale di vendita (fisico e online) e ripartizione territoriale (regioni, province e comuni), la sottosegretaria Lucia Albano ci rimanda alla lettura di due link in cui viene riportato il libro blu del 2023 e i dati relativi al terzo trimestre 2025 non scomposti come chiedevamo per dati territoriali.

Solo pochi dati e parziali, relativi al 2025. Ci conferma dunque l’incapacità di questo governo ad affrontare il problema del gioco d’azzardo e la copertura di un settore come quello del gioco pubblico, che richiede costanti aggiornamenti per studiarne le ricadute sui comuni”. Così in una nota congiunta i deputati PD, Virginio Merola e Stefano Vaccari in replica alla Sottosegretaria Albano durante il Question Time in commissione.

“Il settore del gioco d’azzardo in Italia – continuano i parlamentari – manifesta dimensioni economiche di assoluta rilevanza, con una raccolta complessiva che ha raggiunto circa 157 miliardi di euro nel 2024. Il volume d’affari del settore è accompagnato da un impatto sociale ed economico preoccupante per i costi sanitari e sociali connessi al Disturbo da gioco d’azzardo (Dga) e l’insorgenza di fenomeni di crisi debitoria e di infiltrazioni della criminalità organizzata. Ma di tutto questo poco importa al governo Meloni”, concludono Merola e Vaccari.

PressGiochi