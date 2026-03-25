Dati gioco pubblico, Albano (MEF): “Il Governo sta lavorando per trasmettere la relazione al Parlamento quanto prima”

“Si comprende la legittima aspettativa dei due onorevoli interroganti che, nel sottolineare come il gioco d’azzardo registri dimensioni economiche di rilievo anche in termini di gettito erariale derivato dalle imposte sui giochi, chiedono di sapere come il governo intendi adempiere all’obbligo informativo di cui all’articolo 23 anche con riferimento agli anni 2024 e 2025.

Si comprende, inoltre, la legittima aspettativa in ordine alla rilevanza del documento e alla necessità che lo stesso rechi un’informativa dettagliata e aggiornata a tutto l’anno 2025 dei dati contemplati nella norma richiamata.

Tanto premesso, si rappresenta che si tratta della prima attuazione in assoluto della disposizione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 41, essendo il decreto del 2025, perciò la predisposizione della relazione ivi contemplata sta richiedendo più tempo del previsto.

Quindi assicuro, anche personalmente, il massimo impegno per inviare prontamente e con la dovuta urgenza questa relazione al Parlamento”.

È in questi termini che il Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze Lucia Albano ha risposto all’interrogazione presentata dai deputati del PD Virginio Merola e Stefano Vaccari, in merito all’attuazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che prevede la trasmissione annuale alle Camere di una relazione dettagliata sul comparto dei giochi pubblici.

Non soddisfatto della risposta ottenuta, l’onorevole Merola replica: “Non siamo soddisfatti da questa risposta, l’obbligo esiste dall’aprile del 2024 a termine di legge e non dal 2025. A seguito della precedente interrogazione, abbiamo ricevuto solo i dati parziali relativi al 2025. Vorrei sottolineare che si tratta di un adempimento di legge che è entrato in vigore dall’aprile 2024.

Visto che c’è ancora molto da discutere sul settore dei giochi – in particolare sul comparto del gioco fisico – questi dati sono essenziali per fare una valutazione completa. In ogni caso, credo che sia compito di tutti noi fare presente al governo che non si tratta di decidere come, c’è un obbligo di legge e queste relazioni in Parlamento finora non si sono viste”.

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