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Data room Nexus presenta l’Osservatorio sul Gioco Online Illegale il 7 maggio 2026 a Roma

Un fenomeno in continua espansione, difficile da misurare e ancora più complesso da contrastare: è il gioco online illegale, una realtà che intercetta ogni giorno milioni di utenti italiani sfruttando

03 Aprile 2026

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Un fenomeno in continua espansione, difficile da misurare e ancora più complesso da contrastare: è il gioco online illegale, una realtà che intercetta ogni giorno milioni di utenti italiani sfruttando canali opachi, pubblicità vietata e sistemi sempre più sofisticati.

Per dare una dimensione reale al fenomeno, superando stime generiche e narrazioni non supportate da dati e analisi strutturate, nasce l’Osservatorio sul Gioco Online Illegale realizzato da Data Room Nexus.

Un progetto che vuole segnare un cambio di passo: l’Osservatorio si propone infatti di monitorare in modo sistematico i canali di diffusione dell’offerta illegale per quantificare il valore economico del mercato illegale e, attraverso l’analisi dei comportamenti degli utenti, attivare strumenti concreti di prevenzione, tutela e contrasto, a supporto dei cittadini e degli operatori.

La presentazione ufficiale dell’Osservatorio si terrà giovedì 7 maggio 2026 – ore 11.30 negli spazi di Palazzo Wedekind – Piazza Colonna, Roma.
L’evento rappresenterà un momento di confronto tra Istituzioni, Autorità di controllo e operatori del settore, con l’obiettivo di condividere dati, evidenze e strumenti operativi per il contrasto al fenomeno illegale.

Seguiranno invito ufficiale e programma dettagliato dei lavori.

 

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