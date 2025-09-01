Newsletter

02 Settembre 2025 - 00:01

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Data room As.tro: il trentesimo bollettino sulle ludopatie

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da

01 Settembre 2025

Share the post "Data room As.tro: il trentesimo bollettino sulle ludopatie"

Stampa pagina

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da gioco presso i servizi sanitari dedicati, riferito all’intero territorio nazionale:

l’obiettivo è quello di creare una banca dati -ad oggi assente in Italia-, basata su numeri reali, per tracciare l’effettiva dimensione del fenomeno DGA nel contesto nazionale e fornire un supporto utile alla pianificazione delle politiche sanitarie e sociali per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo patologico. Ogni settimana verrà pubblicato un bollettino contenente il numero dei soggetti affetti da DGA presi in carico dai diversi Servizi per le Dipendenze (Ser.D) tramite il dato aggregato fornito dalle Aziende Sanitarie per ogni singolo territorio di riferimento.

In allegato il trentesimo Bollettino DGA con i dati – relativi all’anno 2024 – fornitici dall’Azienda ASL Ogliastra, che ricomprende 23 comuni, tra i quali Lanusei, Tortori e Bari Sardo.

La prossima settimana verrà diffuso il Bollettino DGA con i dati dell’Azienda ASL Foggia, che comprende 61 comuni, tra i quali Foggia, San Severo e Cerignola.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Norvegia, sanzione di NOK46 milioni per Norsk Tipping per errori nei sistemi di Eurojackpot e Lotto

Data room As.tro: il trentesimo bollettino sulle ludopatie

Giochi numerici, il Consiglio di Stato chiede più chiarezza e un vero riordino complessivo

Lotteria Italia 2025: debutta il premio speciale da 300mila euro nella serata finale del 6 gennaio

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 1-6 settembre 2025

Imposta unica sulle scommesse: oggi il termine per i versamenti del primo quadrimestre

Slovacchia: proposte nuove modifiche alla legge nazionale sul gioco

Squinzano, rapina a mano armata in un centro scommesse

Macao. Crescita costante per i casinò, ad agosto il GGR raggiunge i $2,77 miliardi

Lotto: in Lombardia vincite registrate per oltre 62mila euro

10&Lotto: il Lombardia premi per 52mila euro

Stati Uniti, AGA: “$30 miliardi saranno scommessi legalmente sulla stagione 2025 della NFL”

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy