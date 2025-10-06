Newsletter

07 Ottobre 2025 - 03:06

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Data room As.tro: il trentacinquesimo bollettino sulle ludopatie

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da

06 Ottobre 2025

Share the post "Data room As.tro: il trentacinquesimo bollettino sulle ludopatie"

Stampa pagina

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da gioco presso i servizi sanitari dedicati, riferito all’intero territorio nazionale:

l’obiettivo è quello di creare una banca dati -ad oggi assente in Italia-, basata su numeri reali, per tracciare l’effettiva dimensione del fenomeno DGA nel contesto nazionale e fornire un supporto utile alla pianificazione delle politiche sanitarie e sociali per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo patologico. Ogni settimana verrà pubblicato un bollettino contenente il numero dei soggetti affetti da DGA presi in carico dai diversi Servizi per le Dipendenze (Ser.D) tramite il dato aggregato fornito dalle Aziende Sanitarie per ogni singolo territorio di riferimento.

In allegato il trentacinquesimo Bollettino DGA con i dati – relativi all’anno 2024 – fornitici dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (P.A. Bolzano), che comprende 116 comuni, tra i quali Bolzano, Merano e Bressanone.

La prossima settimana verrà diffuso il Bollettino DGA con i dati dell’Azienda Sanitaria ATS Fermo, che comprende 31 comuni, tra i quali Fermo, Montegranaro, Monte Urano.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

Giochi e Fisco: tra gennaio e agosto, entrate dai giochi a 4,9 mld

Organismi di verifica: nodo strategico nel nuovo regime del gioco online

Romania: negli utlimi cinque mesi inseriti oltre 100 siti di gioco nella black list

Gioco d’azzardo e salute mentale, Martinotti (SIPS): “Dalla proibizione alla prevenzione serve un approccio integrato e multilivello”

Brasile, IBJR: “L’aumento delle tasse espone il settore delle scommesse alla crescita del mercato nero”

Clarion Gaming annuncia una partnership innovativa con Microsoft per il gioco responsabile basato sull’AI

Gioco online, ADM pubblica nuova versione bozza del protocollo di comunicazione PACG 3.0

Data room As.tro: il trentacinquesimo bollettino sulle ludopatie

Serie A – L’Inter, nella lotta-scudetto, si avvicina al Napoli

Conto riassuntivo del Tesoro: tra gennaio e luglio incassi dai giochi a 3,7 mld

Bingo, il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello dei concessionari: ADM dovrà rideterminare il canone sulla base del fatturato

Criticità dell’attività di ricarica dei conti di gioco online: attività di STS e consigli di sicurezza

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy