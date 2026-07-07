Newsletter

07 Luglio 2026 - 11:47

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Data room As.tro: il settantaduesimo bollettino sulle ludopatie

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da

07 Luglio 2026

Share the post "Data room As.tro: il settantaduesimo bollettino sulle ludopatie"

Stampa pagina

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da gioco presso i servizi sanitari dedicati, riferito all’intero territorio nazionale:

l’obiettivo è quello di creare una banca dati -ad oggi assente in Italia-, basata su numeri reali, per tracciare l’effettiva dimensione del fenomeno DGA nel contesto nazionale e fornire un supporto utile alla pianificazione delle politiche sanitarie e sociali per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo patologico. Ogni settimana verrà pubblicato un bollettino contenente il numero dei soggetti affetti da DGA presi in carico dai diversi Servizi per le Dipendenze (Ser.D) tramite il dato aggregato fornito dalle Aziende Sanitarie per ogni singolo territorio di riferimento.

In allegato il settantaduesimo Bollettino DGA con i dati dell’Azienda Sanitaria ASL Roma 1, che ricopre 6 municipi (I, II, III, XIII, XIIII, XIV).

La prossima settimana verrà diffuso il Bollettino DGA con i dati – relativi all’anno 2024 – fornitici dall’Azienda Sanitaria ASL Novara, che ricopre 76 comuni, tra i quali Novara, Borgomanero e Trecate.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la raccomandazione UE sulla verifica d’età per le piattaforme

Saponaro (Emilia-Romagna) a PressGiochi: «Il distanziometro funziona e la comunicazione deve parlare a tutti senza stigmatizzare» Video

Claudio Bianchella (Astro) a PressGiochi: «Contro il gioco patologico, gli operatori non sono sull’altra barricata. Serve vera sinergia con istituzioni e forze di polizia» Video

Bravi (Reg. Umbria) a PressGiochi: «Sul distanziometro le Regioni sono unite. Serve un equilibrio tra salute e interessi erariali» Video

Gioco d’azzardo, Bertolaso: “Serve un grande lavoro di prevenzione e informazione”

USA, l’indice AGEM registra un incremento dell’8,2% a giugno

Gioco online illegale in Europa: nel 2025 persi 22,9 miliardi di euro di entrate fiscali

Biagio Zanfardino, Campania: “Capillarità e reti integrate in un territorio difficile”

La voce della filiera del gioco lecito: Emmanuele Cangianelli (EGP FIPE) e Claudio Bianchella (Astro)

Emilia-Romagna, Saponaro: “La legge sul distanziamento ha ridotto l’offerta di gioco problematica”

Tutti in gioco. Lombardia al centro del confronto sul futuro del contrasto al GAP

Giochi e fisco: tra gennaio e maggio, entrate dai giochi a 3 mld di euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter