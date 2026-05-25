Newsletter

25 Maggio 2026 - 22:38

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Data room As.tro: il sessantaseiesimo bollettino sulle ludopatie

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) – elaborati da DATA ROOM AS.TRO -, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per

25 Maggio 2026

Share the post "Data room As.tro: il sessantaseiesimo bollettino sulle ludopatie"

Stampa pagina

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) – elaborati da DATA ROOM AS.TRO -, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da gioco presso i servizi sanitari dedicati, riferito all’intero territorio nazionale:

l’obiettivo è quello di creare una banca dati -ad oggi assente in Italia-, basata su numeri reali, per tracciare l’effettiva dimensione del fenomeno DGA nel contesto nazionale e fornire un supporto utile alla pianificazione delle politiche sanitarie e sociali per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo patologico. Ogni settimana verrà pubblicato un bollettino contenente il numero dei soggetti affetti da DGA presi in carico dai diversi Servizi per le Dipendenze (Ser.D) tramite il dato aggregato fornito dalle Aziende Sanitarie per ogni singolo territorio di riferimento.

In allegato il sessantaseiesimo Bollettino DGA con i dati dell’Azienda Sanitaria ASL Napoli 2 nord, che ricopre 32 comuni, tra i quali Giugliano in Campania, Pozzuoli e Ischia.

La prossima settimana verrà diffuso il Bollettino DGA con i dati – relativi all’anno 2024 – fornitici dall’Azienda Sanitaria ATS Milano, che ricopre 193 comuni, tra i quali Milano, Sesto San Giovanni e Rho.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Gioco d’azzardo, Torrigiani (Mettiamoci in gioco) attacca le Regioni: “Vogliono fare cassa sulla disperazione”

Data room As.tro: il sessantaseiesimo bollettino sulle ludopatie

Giochi pubblici, pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sulla Consulta permanente

Seminario EL/WLA “Fiducia nel gioco, integrità nelle scommesse sportive”: focus su match-fixing, IA e innovazione tecnologica

Polymarket e gioco responsabile, De Vita: (FAIR): “Quando il confine tra previsione, trading e scommessa diventa una questione sociale”

Giochi illegali. Iaccarino (ASTRO): “Il gioco pubblico è un argine per l’illegalità ma servono strumenti più avanzati per l’analisi dati”

UK, BGC: “Il mercato nero delle scommesse raggiungerà i 33 miliardi di sterline entro il 2028”

Riordino gioco fisico. D’Angelo (Sapar): “Il Ministro Leo non dimentichi le imprese di gestione italiane”

Cile, IBIA e aPAL firmano un accordo per sostenere una regolamentazione sostenibile delle scommesse online

EGP-FIPE: “Difendere il gioco legale contro il sommerso”

European Lotteries: nuova Task Force per il contrasto al gioco illegale online

Criticità emersa nella procedura di rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS in caso di subentro in un’attività già esistente: l’intervento di Astro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter