Newsletter

23 Marzo 2026 - 17:30

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Data room As.tro: il cinquantasettesimo bollettino sulle ludopatie

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da

23 Marzo 2026

Share the post "Data room As.tro: il cinquantasettesimo bollettino sulle ludopatie"

Stampa pagina

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da gioco presso i servizi sanitari dedicati, riferito all’intero territorio nazionale:

l’obiettivo è quello di creare una banca dati -ad oggi assente in Italia-, basata su numeri reali, per tracciare l’effettiva dimensione del fenomeno DGA nel contesto nazionale e fornire un supporto utile alla pianificazione delle politiche sanitarie e sociali per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo patologico. Ogni settimana verrà pubblicato un bollettino contenente il numero dei soggetti affetti da DGA presi in carico dai diversi Servizi per le Dipendenze (Ser.D) tramite il dato aggregato fornito dalle Aziende Sanitarie per ogni singolo territorio di riferimento.

In allegato il cinquantasettesimo Bollettino DGA con i dati – relativi all’anno 2024 – fornitici dall’Azienda Sanitaria ASL 2 Liguria, che ricopre 69 comuni, tra i quali Savona, Albenga e Alassio.

La prossima settimana verrà diffuso il Bollettino DGA con i dati dell’Azienda Sanitaria ASL Teramo, che ricopre 47 comuni, tra i quali Teramo, Roseto degli Abruzzi e Giulianova.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Riordino gioco fisico, il 10 aprile il decreto approda in Conferenza Unificata

Una ricerca sostenuta dall’ICE Research Institute evidenzia come lo stigma possa intensificare il gioco problematico

Fiamme gialle, nel 2025 Bilancio 2025, giochi e scommesse nel mirino, a Catania scoperto sistema per l’infiltrazione criminale nel gaming online

Asti: revocata la licenza ad una sala VLT

UK, Cullis (presidente Bacta): “A sei anni dal lockdown, il settore ha bisogno che il governo intervenga per attuare riforme cruciali per le imprese”

Octavian Digital, La Grutta: “Cresciamo in Italia e acceleriamo all’estero tra certificazioni e nuovi accordi commerciali”

Formula 1 – Il titolo è una lotta tra le Mercedes: Antonelli sfida Russell. L’italiano campione del mondo a 3,50 su Sisal.it

SuperEnalotto. Il Sistema proposto in Bacheca Sisal dalla ricevitoria Jab 21 di Scafati (SA) ha realizzato una vincita complessiva di 42.724,00€

Data room As.tro: il cinquantasettesimo bollettino sulle ludopatie

Pagamenti e limiti al contante, Raffaele Gnazzi (AdmiralPay): “Nessun timore per i PVR, il futuro è cashless” – Video

Run Rome The Marathon 2026: oltre 100 dipendenti e amici di Entain in corsa per Sport Senza Frontiere

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da 52.968,54€ complessivi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×