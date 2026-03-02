Newsletter

02 Marzo 2026

Data room As.tro: il cinquantaquattresimo bollettino sulle ludopatie

02 Marzo 2026

Prosegue la pubblicazione dei Bollettini DGA (disturbo da gioco d’azzardo) -elaborati da DATA ROOM AS.TRO-, che raccolgono i dati ufficiali sul numero complessivo delle persone in cura per dipendenza da gioco presso i servizi sanitari dedicati, riferito all’intero territorio nazionale:

l’obiettivo è quello di creare una banca dati -ad oggi assente in Italia-, basata su numeri reali, per tracciare l’effettiva dimensione del fenomeno DGA nel contesto nazionale e fornire un supporto utile alla pianificazione delle politiche sanitarie e sociali per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo patologico. Ogni settimana verrà pubblicato un bollettino contenente il numero dei soggetti affetti da DGA presi in carico dai diversi Servizi per le Dipendenze (Ser.D) tramite il dato aggregato fornito dalle Aziende Sanitarie per ogni singolo territorio di riferimento.

In allegato il cinquantaquattresimo Bollettino DGA  con i dati – relativi all’anno 2024 – fornitici dall’Azienda Sanitaria ASL Avellino, che ricopre 118 comuni, tra i quali Avellino, Ariano Irpino e Atripalda.

La prossima settimana verrà diffuso il Bollettino DGA con i dati dell’Azienda Sanitaria ATS Valpadana, che ricopre 64 comuni, tra i quali Mantova, Cremona e Crema.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

PressGiochi

