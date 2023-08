Danimarca: si intensifica l’attività del regolatore contro il gioco online illegale

L’ente regolatore danese del gioco d’azzardo Spillemyndigheden ha ricevuto l’approvazione dal tribunale della città di Copenaghen per bloccare 49 siti web di gioco d’azzardo senza licenza. L’ultima ordinanza ai fornitori

L’ente regolatore danese del gioco d’azzardo Spillemyndigheden ha ricevuto l’approvazione dal tribunale della città di Copenaghen per bloccare 49 siti web di gioco d’azzardo senza licenza. L’ultima ordinanza ai fornitori di servizi internet porta a 276 il numero di siti web di gioco d’azzardo bloccati in Danimarca.

Nel frattempo, l’autorità di regolamentazione afferma che aumenterà la frequenza dei suoi ordini di blocco a due volte l’anno. Finora ha emesso ordini di blocco una volta all’anno, ma afferma di voler bloccare i siti più rapidamente.

Il direttore di Spillemyndigheden Anders Dorph ha dichiarato: “Cerchiamo costantemente di ottimizzare i nostri sforzi contro il gioco d’azzardo illegale e una delle nostre ultime iniziative è, tra le altre cose, bloccare i siti Web illegali più spesso di prima. Ciò significa che i siti illegali saranno attivi in Danimarca per un periodo di tempo più breve, perché i siti verranno bloccati prima che li avremo identificati.”

Spillemyndigheden ha iniziato a emettere ordini di blocco dopo la liberalizzazione del gioco d’azzardo in Danimarca nel 2012.

L’autorità di regolamentazione ha ricordato ai giocatore che sul suo sito web possono accedere all’elenco degli operatori autorizzati a offrire servizi di gioco nel paese. Spillemyndigheden ha riferito che le entrate lorde del gioco in Danimarca hanno raggiunto i 513 milioni di corone danesi (68,8 milioni di euro) a giugno. Si tratta di un aumento dell’1,1% su base annua, ma di un calo del 13% rispetto al mese precedente. Il GGR dei casinò online è stato di 238 milioni di corone danesi, in aumento dell’8,1% su base annua ma in calo del 5,5% rispetto a maggio.

Spillemyndigheden ha sottolineato che il 20,6% di tutte le scommesse nei casinò online sono state piazzate di venerdì. I ricavi delle scommesse sportive sono diminuiti dell’1,9% a 154 milioni di corone danesi, mentre i ricavi delle slot sono diminuiti del 9% su base annua a 91 milioni di corone danesi. I ricavi dei giochi tradizionali sono rimasti stabili su base annua a 30 milioni di DKK, in calo rispetto ai 31 milioni di DKK di maggio. La media giornaliera è stata di 151.889 corone danesi.

PressGiochi