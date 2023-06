Danimarca, passa in Ce il decreto che introduce la registrazione per i giocatori di scommesse in agenzia

Il decreto esecutivo regolamenta l’offerta di scommesse fisiche. Le modifiche al decreto esecutivo riguardano una maggiore responsabilità nel gioco d’azzardo, una maggiore protezione dei consumatori e la lotta contro le partite truccate e il riciclaggio di denaro.

La parziale liberalizzazione e modernizzazione del mercato del gioco d’azzardo, a partire dal 1° gennaio 2012, nonché l’esperienza del mercato del gioco d’azzardo dopo la liberalizzazione del 2012, dimostrano continuamente la necessità di nuovi approcci alla dipendenza dal gioco d’azzardo, di una maggiore protezione dei consumatori e della lotta alla criminalità.

Con l’introduzione di un “ID giocatore”, ovvero la registrazione del giocatore, viene eliminato l’anonimato del giocatore durante l’acquisto di scommesse nei negozi, ecc., ottenendo così una maggiore protezione dei consumatori e una migliore lotta contro le partite truccate e il riciclaggio di denaro.

Secondo il Governo della Danimarca, l’aumento della protezione dei consumatori si ottiene nei seguenti modi:

1) impedendo l’acquisto di scommesse in presenza da parte di giovani di età inferiore ai 18 anni e di persone che si sono autoescluse dal gioco d’azzardo;

2) il giocatore deve fissare un limite di consumo, ad esempio al mese, e gli viene impedito di acquistare nuove scommesse se il limite viene superato.

La lotta contro la criminalità si concretizza in questo:

3) quando l’anonimato viene eliminato e l’acquisto di scommesse è registrato a un giocatore, il fornitore di gioco d’azzardo si trova in una posizione migliore per monitorare e quindi prevenire il riciclaggio di denaro e le partite truccate.

Al fine di introdurre un requisito per un ID giocatore, è necessario modificare il decreto esecutivo per le scommesse in presenza. Le modifiche proposte per le scommesse in presenza sono fondamentalmente simili alle regole che si applicano alle scommesse online.

PressGiochi