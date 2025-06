Danimarca: oscurati 178 siti di gioco illegale

I tribunali di Frederiksberg si sono pronunciati a favore della Spillemyndigheden, l’Autorità danese per il gioco d’azzardo, bloccando 178 siti web che offrivano gioco d’azzardo illegale. È il numero più alto di blocchi realizzati dal 2012.

L’Autorità danese per il gioco d’azzardo controlla i siti web che offrono giochi d’azzardo ai danesi senza licenza. Il blocco dei siti avviene attraverso il tribunale, che valuta se debbano essere bloccati e ora il tribunale di Frederiksberg si è pronunciato a favore dell’Autorità danese per i giochi d’azzardo e ha ordinato ai fornitori di servizi internet danesi di bloccare 178 siti di gioco d’azzardo. In totale, l’Autorità danese per il gioco d’azzardo ha bloccato 616 siti di gioco illegali dal 2012.

178 siti web bloccati sono il numero più alto finora per un singolo caso di blocco dal 2012.Inizialmente, questa procedura veniva eseguita una volta all’anno, ma, dato il continuo aumento del numero di casinò illegali, la Spillemyndigheden ha portato le liste di blocco dei siti ai tribunali due volte all’anno.

“È ovviamente frustrante che i siti di gioco illegali rivolti ai danesi continuino ad apparire. Ma sono molto contento che abbiamo strumenti per trovare i siti e che riusciamo a farli bloccare. Nel 2023, abbiamo preso l’iniziativa di bloccare i siti due volte all’anno invece di una. Ciò significa che possiamo chiudere più rapidamente l’accesso ai siti che non hanno una licenza danese e dove i consumatori non hanno la stessa protezione di quegli operatori del gioco d’azzardo che hanno una licenza dalla Danish Gambling Authority”, ha dichiarato Anders Dorph, direttore dell’Autorità danese per il gioco d’azzardo.

