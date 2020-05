Danimarca. Le entrate del settore del gioco d’azzardo calano del 5%

Il regolatore danese del gioco d’azzardo, Spillemyndigheden, ha recentemente rivelato che il paese ha registrato un calo delle entrate del gioco del 5% nel primo trimestre del 2020. Le entrate totali del gioco d’azzardo su tutti i canali hanno subito un calo di 1,53 miliardi di DKK (205,7 milioni di euro). Anche le entrate dei casinò online sono diminuite, scendendo dell’1,1% a 555,1 milioni di DKK (74,4 milioni di euro). Le scommesse sportive hanno visto un aumento del 2,6% a 635 milioni di DKK nonostante l’annullamento degli eventi sportivi, con il 50% delle scommesse piazzate da dispositivi mobili. Le entrate dei casinò e delle macchine da gioco terrestri sono diminuite del 20,2% e del 21% rispettivamente. Sembra che il secondo trimestre potrebbe non vedere un cambiamento significativo poiché Spillemyndigheden ha affermato che i depositi di casinò online tra il 9 marzo e il 3 maggio sono cresciuti solo del 2%.

Morten Niels Jakobsen, Direttore dell’autorità danese per il gioco d’azzardo, ha dichiarato: “Sembra che alcune delle misure messe in atto in relazione al blocco abbiano avuto un effetto su alcune parti del mercato del gioco d’azzardo, in particolare sulle scommesse, casinò e macchine da gioco terrestri. Anche se è ancora troppo presto per misurare il pieno effetto della crisi del Coronavirus non sembra che il calo dei giochi terrestri abbia favorito così tanto il settore dell’online”. Delle entrate del casinò online, il 74% proviene dalle slot online (+ 2,5%), mentre le entrate del gioco d’azzardo online dalla roulette sono diminuite dell’11,1%. Il mese scorso, il regolatore danese ha bloccato l’accesso a 16 siti di gioco.

PressGiochi