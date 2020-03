Danimarca, il 1 aprile verranno applicate nuove regole di marketing

A partire dal prossimo 1 aprile, la Danimarca farà il suo debutto con nuove regole di marketing. Il Paese applicherà le nuove regole, che hanno requisiti di informazione specifici per il segmento dei giochi. Il marketing del gioco d’azzardo ora include nuove informazioni e collegamenti. In particolare, devono mostrare il limite di età per le scommesse e le informazioni sul registro nazionale di autoesclusione. Gli operatori devono anche indirizzare i clienti verso la guida responsabile del gioco d’azzardo da parte del regolatore Spillemyndigheden.

L’autorità di regolamentazione afferma: “Queste regole solleveranno alcune domande da parte dei titolari di licenze e di altre parti interessate. A seconda del tipo di supporto, potrebbe essere difficile rispettare i requisiti degli ordini esecutivi. Presto Spillemyndigheden pubblicherà una guida in cui verranno esaminati esempi di requisiti per diversi tipi di media”.

Il regolatore danese del mercato danese Spillemyndigheden ha pubblicato i dati finanziari del quarto trimestre e del 2019. L’anno scorso, le prestazioni dei casinò online hanno aiutato l’industria globale in Danimarca a ottenere buoni risultati. Le entrate totali in Danimarca sono state pari a 879 milioni di euro, con un aumento dell’1,8% rispetto al 2018. Le scommesse sportive hanno inciso per 334 milioni di euro, pari al 38,1% del totale, ma rappresentano un arretramento dell’1% rispetto all’anno precedente. Nel quarto trimestre, ha registrato un calo del 6,5%. Le entrate lorde da gioco dei casinò online (GGR) sono aumentate dell’8,1% a 311,8 milioni di euro.

