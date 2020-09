Danimarca. Danske Spil reagisce all’impatto del COVID-19

L’operatore di gioco danese Danske Spil ha registrato un calo dei ricavi del 7,8% su base annua a DKK 2,30 miliardi (€309,1 milioni) per i sei mesi fino al 30 giugno, anche se l’utile è diminuito di appena 2,9 %. Il consiglio dell’operatore ha affermato che l’azienda è riuscita a ridurre al minimo il calo delle entrate e abbassare i costi per l’anno fino ad oggi. Ciò, ha affermato, ha contribuito a impostare il business sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di guadagno iniziali, superando le proiezioni annunciate dopo i risultati del primo trimestre.

Il Consiglio, ha spiegato: “Nel complesso, Danske Spil è riuscita a mantenere un fatturato soddisfacente sui casinò e su molte delle altre offerte rivolte ai consumatori. Combinato con una riduzione dei costi dell’azienda, questo ha significato che Danske Spil è tornato sulla buona strada in relazione ai suoi profitti per l’intero anno”. Delle entrate dell’operatore, DKK 1.30 miliardi provenivano dal business della lotteria Danske Lotteri Spil, in aumento del 5,2% rispetto al 2019. Tuttavia, ciò è stato compensato da un calo del 15,7% dei ricavi della divisione di gioco online Danske Licens Spil, che ha portato DKK 894,4 milioni. Elite Gaming, azienda produttrice di slot e sale da gioco, ha registrato un calo dei ricavi del 48,1% a 98,1 milioni di DKK, mentre il business dei fantasy sport Swush ha incassato solo 2,1 milioni di DKK, in calo del 48,1%.

Il Consiglio ha poi spiegato: “La prima metà del 2020 è stata impegnativa in tutti i modi per Danske Spil. Il COVID-19 ha visto la cancellazione di eventi sportivi in ​​tutto il mondo, ponendo così fine alla maggior parte delle scommesse sportive e contemporaneamente il blocco della società danese ha colpito tutti i nostri clienti, nonché i luoghi fisici e le sale giochi”. Danske Spil ha pagato DKK 230,8m in tasse statali sui giochi, in calo del 23,9% grazie alla maggiore dipendenza dalla divisione lotterie e DKK 266,8m in commissioni dei dealer, in calo del 23,7%. Gli altri costi diretti del gioco sono stati pari a 133,7 milioni di DKK, in calo del 19,7%. Ciò ha portato a un utile operativo di 1,67 miliardi di corone danesi, in calo di appena lo 0,3% su base annua. L’operatore ha raccolto 17,1 milioni di DKK in altri proventi, con un aumento del 2,4%. Tuttavia, ha pagato 147,0 milioni di DKK in costi del personale, in calo dell’1,3%, mentre le altre spese esterne sono diminuite del 7,4% a DKK 333,1 milioni e le spese di ammortamento e svalutazione sono aumentate del 25,9% a DKK 158,7 milioni.

La stragrande maggioranza di questo profitto, pari a DKK 878,9 milioni, è venuto da Danske Lotteri Spil, con un aumento del 7,0%. L’utile di Danske Licens Spil è diminuito del 20,9% a DKK 181,5 milioni. Elite Gaming ha registrato una perdita di DKK 9,5 milioni, rispetto a un profitto di DKK 9,6 milioni dell’anno precedente, mentre Swush ha perso DKK 600mila, dopo aver registrato un profitto di DKK 700mila nel 2019. Ciò ha determinato un profitto prima degli elementi finanziari di 1,05 miliardi di DKK, in calo dello 0,8%. Danske Spil ic ha sostenuto costi finanziari relativi a DKK 29,7 milioni, in aumento del 241,3%, per un utile ante imposte di DKK 1,02 miliardi, in calo del 2,9%. Dopo aver pagato le tasse per 223,8 milioni di DKK, Danske Spil ha registrato un utile netto di 794,4 milioni di DKK, anch’esso in calo del 2,9% su base annua. Dopo aver tenuto conto delle attività interrotte nei risultati del 2019, tuttavia, il profitto di Danske Spil è stato del 9,0% inferiore all’anno precedente. Per l’anno, Danske Spil prevede ora entrate lorde di gioco da circa 4,5 miliardi di DKK a 4,7 miliardi di DKK e un profitto compreso tra 1,3 miliardi di DKK e 1,4 miliardi di DKK.

PressGiochi