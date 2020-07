Danimarca. Danske Spil nomina come nuovo CEO Nikolas Lynhe-Knudsen

L’operatore di gioco d’azzardo Danske Spil ha nominato Nikolas Lynhe-Knudsen in sostituzione dell’attuale CEO Susanne Mørch Koch, dal 1 ° ottobre. Lynhe-Knudsen è attualmente membro del consiglio di amministrazione e direttore della produzione economica, tecnologica e dei media della Danish Broadcasting Corporation (DR ). In precedenza ha ricoperto diverse posizioni chiave nel mondo degli affari e del Governo, tra cui un decennio trascorso presso il Ministero delle finanze danese. In una nota, dichiara: “Sono estremamente orgoglioso di far parte di un’azienda storica che è stata gestita a beneficio dell’intera Danimarca per oltre 70 anni. Non vedo l’ora di continuare a garantire la base finanziaria e più di 1.300 iniziative, tra l’altro, nella vita culturale, nello sport, nella salute e nella protezione dell’ambiente e del clima, che beneficiano ogni anno attraverso i fondi di distribuzione di oltre 1 miliardo di DKK dalle lotterie di Danske Spil”.

Peter Christensen, che è stato recentemente nominato capo del consiglio di amministrazione di Danske Spil, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Nikolas Lyhne-Knudsen in Danske Spil come nuovo amministratore delegato per conto del consiglio di amministrazione, poiché ha le giuste capacità e qualità personali per continuare questa importante missione della comunità e gettare le basi per il futuro di Danske Spil”.

PressGiochi