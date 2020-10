Danimarca. Danske Spil introduce le carte d’identità necessarie per giocare nei suoi negozi

Danske Spil ha iniziato a distribuire carte d’identità con marchio che i giocatori dovranno mostrare nei punti vendita che offrono i suoi prodotti di scommesse sportive Tips o Oddsets. La mossa segnala una tendenza verso il passaggio al gioco basato sull’account tra gli operatori nordici di proprietà statale. All’inizio di questa settimana il finlandese Veikkaus ha annunciato che stava iniziando una prova di gioco basato su account per le sue slot machine. Danske Spil ha marchiato la sua carta d’identità come Sikkert Spil, gioco sicuro in danese. Verrà distribuita come carta e app in edicole, supermercati, stazioni di servizio e altri locali durante tutto il mese, diventando obbligatoria in tutti i 2.700 punti vendita Danske Spil a partire dal 31 ottobre. La mossa ha lo scopo di controllare il gioco e i flussi di cassa così da controllare anche del riciclaggio di denaro le partite truccate, nonché per prevenire il gioco d’azzardo minorile.

Niels Erik Folmann, direttore della filiale Danske Licens Spil, ha dichiarato: “Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato misure per garantire che i bambini e i giovani sotto i 18 anni non abbiano accesso ai nostri prodotti di scommesse sportive. Ma dobbiamo ammettere che non siamo riusciti pienamente nell’impresa. È ancora troppo facile per i minori giocare nei negozi e quindi stiamo introducendo Sikkert Spil, con cui registriamo chi gioca nei negozi in modo da poter seguire i soldi. Ci offre opportunità completamente nuove per combattere sia il riciclaggio di denaro che le partite truccate. Finché ci saranno operatori che rendono possibile giocare in modo anonimo, i criminali saranno in grado di volare sotto il radar. E allo stesso tempo, i minori potranno ancora giocare nei negozi. Pertanto, ci auguriamo che sia obbligatorio per tutti i fornitori di giochi a distanza che offrono scommesse sportive introdurre una carta d’identità”.

