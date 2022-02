Danimarca: crolla il gioco fisico, casinò e slot machine a -22,4%

Le entrate lorde danesi del gioco d’azzardo non legate alla lotteria sono state di 6,2 miliardi di DKK nel 2021, un aumento del 3,5% guidato principalmente dalla crescita dei casinò

Le entrate lorde danesi del gioco d’azzardo non legate alla lotteria sono state di 6,2 miliardi di DKK nel 2021, un aumento del 3,5% guidato principalmente dalla crescita dei casinò online.

Le scommesse sportive sono arrivate a 2,4 miliardi di corone danesi, mostrando un aumento del 5,2% dal 2020.

Il casinò online ha registrato la pendenza più ripida, con un totale di 2,8 miliardi di DKK, rispetto a 2,4 miliardi di DKK nel 2020. Si tratta di un aumento del 16,7%.

Le slot machine e i casinò terrestri hanno registrato un calo, con un notevole crollo del 22,4% delle entrate.

A causa delle restrizioni legate al coronavirus, molte sale slot funzionavano al 50% della capacità.

I casinò terrestre hanno registrato un calo del 6,9% con un fatturato totale di 236 milioni di DKK. Da gennaio a maggio, il casinò terrestre non ha registrato entrate a causa delle restrizioni COVID-19. Tuttavia, il settore è migliorato notevolmente nel corso dell’anno. Ad ottobre il settore ha portato a 38 milioni di corone danesi, che è l’importo più alto di entrate viste in un singolo mese per i casinò terrestri negli ultimi dieci anni.

PressGiochi