Danimarca, avvertimento per Mr Green per aver violato norme antiriciclaggio

L’autorità danese per il gioco d’azzardo ha emesso un avvertimento nei confronti di Mr Green ritenendo che l’operatore avesse violato le norme antiriciclaggio.

Il rimprovero si riferisce ai protocolli sulla fonte di fondi del casinò online, dopo che un “giovane giocatore” ha depositato 325.000 DKK (36.601 sterline) sul suo conto nel corso di un anno. Ciò, afferma il regolatore, è stato fatto senza che Mr Green avesse “una conoscenza sufficiente sul fatto che i fondi del giocatore provenissero o meno da proventi criminali”.

Ciò significa che l’azienda non ha rispettato i suoi obblighi sulle misure KYC- Know Your Customer. Nella sua valutazione, Spillemyndigheden ha affermato che Mr Green ha appreso la professione del giocatore e il suo livello approssimativo di reddito attraverso ricerche su Internet. Il regolatore ha osservato che era opinione dell’operatore che il giocatore fosse in grado di finanziare il suo gioco all’interno di questo livello di reddito, nonostante, è stato aggiunto, l’individuo “avesse depositato più del suo reddito disponibile”.

“Quindi, Mr Green non ha condotto ulteriori indagini per chiarire l’origine dei fondi, ad esempio indagando ulteriormente sul reddito del giocatore”, ha affermato. L’Autorità danese per il gioco d’azzardo ha ritenuto che Mr Green avesse effettuato una valutazione errata della professione del giocatore e di conseguenza del reddito del giocatore, il che significa che il gruppo non aveva una conoscenza sufficiente del giocatore.

Si informa che la società “avrebbe dovuto indagare ulteriormente sul patrimonio e sul reddito del giocatore perché le indagini svolte non sono state sufficienti a smentire un sospetto di riciclaggio di denaro”.

Un avvertimento è stato ritenuto un’azione appropriata a causa del fatto che Mr Green ha successivamente introdotto nuove procedure commerciali per le misure KYC e l’obbligo di indagare. Tuttavia, l’autorità di regolamentazione rileva che potrebbero essere imminenti ulteriori azioni serie, comprese le segnalazioni alla polizia, in caso di violazioni gravi o ripetute.

La scorsa settimana, Spillemyndigheden ha pubblicato i suoi ultimi dati sugli scommettitori autoesclusi all’interno del paese che si sono autoesclusi dal gioco d’azzardo tramite il registro dei giocatori (Rofus). L’aggiornamento di fine anno 2021 di ROFUS, terminato il 31 dicembre, ha visto un totale di 30.451 giocatori autoescludersi.

