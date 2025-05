Danimarca: arriva l’ok dalla Ce per progetto di legge sui giochi online

Al vaglio della Commissione Europea (Ce), le norme presentate dalla Danimarca lo scorso 27 febbraio in materia di scommesse, casinò e giochi online sono state approvate. In particolare, il disegno

In particolare, il disegno di legge danese presenta le seguenti modifiche.

I fornitori di giochi online sono soggetti ai seguenti requisiti in virtù dei decreti legislativi:

Ottenere la certificazione per il generatore di casualità, i giochi e i processi aziendali da una società di test accreditati.

Per eseguire ulteriori test, verifica e certificazione del sistema di gioco, generatore di numeri casuali o gioco se richiesto dall’autorità di gioco danese.

Per soddisfare i requisiti per la registrazione dei giochi nel portale di gioco, i controlli interni e l’organizzazione.

Gli operatori e i fornitori di gioco sono inoltre tenuti a registrare i giochi in un apposito portale.

Solo i cambiamenti (contrassegnati con giallo) sono soggetti a notifica.

Nuove regole sono state introdotte al Gambling Act, il che significa che i fornitori di giochi devono avere l’autorizzazione dall’autorità di gioco danese per fornire giochi agli operatori che gestiscono attività in Danimarca.

Gli attuali decreti legislativi hanno una serie di requisiti tecnici con cui gli operatori di gioco con l’autorizzazione per fornire casinò online e/o servizi di scommesse in Danimarca devono essere conformi. Questi si riferiscono anche ai giochi che gli operatori del gioco d’azzardo ricevono dai loro fornitori. L’emendamento ai decreti legislativi ha quindi lo scopo di introdurre requisiti tecnici per i fornitori di giochi nello stesso modo in cui sono stati introdotti i requisiti per gli operatori del gioco d’azzardo.

