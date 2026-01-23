Newsletter

Danimarca, a novembre 2025 il gioco online ha generato 767 mln di DKK

23 Gennaio 2026

Secondo i dati pubblicati dal regolatore danese del gioco d’azzardo, Spillemyndigheden, a novembre 2025 i ricavi dal gioco in Danimarca sono aumentati del 17,1% rispetto allo stesso mese del 2024, invertendo il calo registrato in ottobre. La crescita è trainata soprattutto da casinò online (+27%) e scommesse sportive (+14%), mentre il gioco terrestre continua a diminuire: slot machine –1,4% e casinò fisici –3,4%.

 

Le scommesse sportive hanno generato 265 milioni di DKK, recuperando dopo il forte calo del mese precedente. Complessivamente, il gioco online ha generato 767 milioni di DKK, mentre il settore terrestre si è fermato a 125 milioni di DKK.

 

Il rapporto include anche i dati sul registro danese dei giocatori autoesclusi ROFUS, che conta 67.107 iscritti, in aumento rispetto ai 55.899 dell’anno precedente. Di questi, 43.620 sono autoesclusi in modo permanente. La linea di assistenza StopSpillet ha registrato 4.017 conversazioni.

 

PressGiochi

Danimarca, a novembre 2025 il gioco online ha generato 767 mln di DKK

