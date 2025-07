Danimarca: a maggio, la spesa per il gioco online cresce del 40%

La Danish Gambling Authority (Spillemyndigheden) ha pubblicato i dati relativi alla spesa per il gioco sia fisico sia online in Danimarca nel mese di maggio. Nel mese di maggio 2025,

La Danish Gambling Authority (Spillemyndigheden) ha pubblicato i dati relativi alla spesa per il gioco sia fisico sia online in Danimarca nel mese di maggio.

Nel mese di maggio 2025, i danesi hanno speso di più sul gioco d’azzardo rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono i casinò online e le macchine da gioco ad aver contribuito maggiormente. La spesa totale di gioco nel paese è aumentata del 19,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La crescita più significativa è stata registrata nel comparto dei casinò online: a maggio, hanno registrato un aumento del 40,1% della spesa rispetto allo scorso anno. Seguono poi le slot machine fisiche con un aumento dell’8,4% rispetto a maggio 2024.

La situazione dei casinò terrestri è rimasta stabile rispetto allo scorso anno: la spesa dei giocatori ammonta ancora a DKK 32 milioni.

Invece, le scommesse hanno registrato un lieve calo del 6,3% raggiungendo un totale di spesa pari a 154 milioni.

Il report mensile non comprende esclusivamente i dati relativi alla spesa ma comprende anche i dati sul registro dei giocatori auto-esclusi (ROFUS) sulla hotline StopSpillet. Stopspillet è la linea di assistenza dell’autorità per il gioco d’azzardo danese per coloro che soffrono di dipendenza da gioco.

Questi dati mostrano che i giovani di età compresa tra 18 e 25 sono di gran lunga i più propensi a usare Stopspillet e costituiscono quasi il 40% di tutte le conversazioni legate all’hotline.

PressGiochi