Danimarca: a luglio la spesa per il gioco cresce del 12,9%

Spillemyndigheden, l’Autorità danese per il gioco d’azzardo, ha pubblicato i dati aggiornati relativi alla spesa per il gioco nel mese di luglio 2025.

I cittadini danesi hanno speso 634 milioni di corone danesi (99,16 milioni di dollari) in attività di gioco d’azzardo durante questo mese, registrando un aumento del 12,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il maggior contributo proviene dai casinò online che hanno registrato la crescita più alta a luglio arrivando a 349 milioni di corone, con un aumento del 20,3%. I bookmaker sono aumentati del 6% raggiungendo 159 milioni. Anche i casinò terrestri crescono nel periodo registrando una crescita del 13,8%, generando 33 milioni di corone.

Le slot machine sono l’unico segmento in calo, con una diminuzione del 2,2%, attestandosi a 90 milioni di corone.

La maggior parte delle scommesse avviene ancora online: il 71,86% tramite dispositivi mobili, il 17,61% da computer e solo il 10,54% nei punti vendita fisici.

Nei casinò online, le slot dominano con 83,49% della spesa, pari a 291,7 milioni di corone. Seguono il blackjack con 6,37% (22,2 milioni), la roulette con 4,8% (16,8 milioni), il bingo con 2,23% (7,79 milioni), il poker con 2,16% (7,5 milioni) e infine le altre attività con 0,96% (3,34 milioni).

In termini di autoesclusione, l’autorità ha riferito che alla fine di agosto, 62.577 persone si erano registrate al programma ROFUS del paese. Questo suggerisce che circa 170 giocatori hanno scelto di autoescludersi durante il mese.

Tra coloro che si sono registrati, il 65,0% ha optato per l’esclusione permanente dal gioco. Gli uomini rappresentano il 78,2% di tutte le iscrizioni, mentre le donne il 21,3%.

PressGiochi