Danimarca. A febbraio 2025, il GGR dalle scommesse raggiunge i 175mln di DKK

Spillemyndigheden, l’autorità danese per il gioco d’azzardo, ha pubblicato i dati sui ricavi del gioco d’azzardo per il mese di febbraio 2025.

Il GGR dalle scommesse ha raggiunto i 175 milioni di DKK (25,4 milioni di $), in calo di 3 milioni di DKK rispetto a febbraio 2024. Un calo che si riflette anche su altri segmenti del settore, con il GGR delle slot machine in calo di 7 milioni di DKK a 93 milioni di DKK e le attività di gioco terrestre in calo di 5 milioni di DKK a 27 milioni di DKK. Solo il gioco online ha registrato una crescita, generando 294 milioni di DKK (un aumento del 5,8%).

Rispetto a gennaio 2025, tutte le cifre sono diminuite: le scommesse in calo del 9,8%, le slot machine in calo del 3,1%, i casinò terrestri in calo del 3,6% e i casinò online in calo del 7%.

Analizzando nello specifico i dati relativi al gioco da casinò online, le slot machine hanno rappresentato l’81,9%, il blackjack il 6,47%, la roulette il 5,5%, il poker il 2,7% e il bingo il 2,6%, con altri giochi che hanno rappresentato il restante 0,8%.

A febbraio 2025, 58.280 persone erano iscritte al ROFUS, il registro di autoesclusione di Spillemyndigheden. Di queste, 37.772 persone, ovvero il 64,8%, erano registrate in modo permanente. La maggior parte degli iscritti erano uomini, per un totale di 45.518 persone (78,1%).

PressGiochi