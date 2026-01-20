Danilo Festa (Nazionale Elettronica): «Con Nashira diamo nuova energia ai Vertical AWP»

ICE Barcelona ha aperto ieri le porte alla comunità internazionale del gaming, confermandosi il punto di riferimento globale per l’innovazione del settore. Tra le novità presentate in fiera, spiccano le soluzioni dedicate alle Awp vertical e all’evoluzione dell’esperienza di gioco. Ne parliamo con Danilo Festa, CEO di Nazionale Elettronica, incontrato a Barcellona in occasione di ICE.

Danilo, partiamo da Nashira: come nasce questo nuovo progetto e perché questo nome?

“Nashira è il nome di una stella della costellazione del Capricorno. Essendo io stesso del Capricorno, ho voluto dedicare questa stella al nuovo gioco: nasce così Nashira, un multigame vertical touch per AWP che racchiude cinque titoli.

All’interno troviamo anche alcuni dei nostri giochi storici, come Super Black Link, riproposti e rinnovati. Una delle caratteristiche più curiose è la possibilità, durante il gioco, di cambiare il croupier semplicemente con un tocco sullo schermo: un dettaglio che rende l’esperienza più dinamica e coinvolgente.

Per quanto riguarda il multigame, la scelta è ricaduta su titoli particolarmente consolidati e riconoscibili. Si tratta di giochi AWP pensati per i cabinet verticali, adattati a questa nuova modalità. Arriviamo da successi importanti come Terry Green e Terry Black, a cui si è aggiunto di recente Ottovolante, che sta ottenendo risultati davvero molto positivi. Tutti gli algoritmi e i motori di pagamento derivano proprio da questi successi, che abbiamo deciso di riportare anche sul formato verticale.

L’obiettivo è quello di portare nel pacchetto il concetto di omnichannel: molti dei giochi presenti sono già stati sviluppati per le VLT e per l’online. Abbiamo però verificato che l’adattamento non è sempre immediato: è più semplice portare un gioco dall’online alle VLT e viceversa, mentre sulle AWP servono caratteristiche specifiche. Non è scontato che un titolo funzioni allo stesso modo su tutti i canali.

Proprio per questo, con questi verticali abbiamo voluto dare un tocco nuovo alle AWP, soprattutto in un contesto in cui i cambi normativi tardano ad arrivare. Titoli come Madame Fortuna Link, Money Frog Link, King Black e Super Black Link condividono meccaniche simili ma si distinguono per le grafiche. Anche qui ritorna la possibilità di cambiare il croupier tramite touch, al momento disponibile su alcuni giochi selezionati.

Tra i titoli più performanti spicca Super Jumbo, uno dei giochi che sta andando meglio sulle AWP a schermo singolo. Lo abbiamo voluto riproporre anche in questa versione verticale, valorizzando un bonus particolarmente apprezzato, il “bonus del circo”, che rende il gioco più interattivo e divertente grazie a dinamiche visive e animazioni pensate per il formato verticale.

Il verticale, infatti, consente un livello di coinvolgimento superiore: animazioni, grafica e interazione risultano più immersive. Per ora si tratta in parte di adattamenti di giochi nati per lo schermo singolo, ma l’obiettivo è sviluppare sempre più titoli nativi, progettati fin dall’inizio per sfruttare appieno la verticalità dello schermo”.

Guardando al mercato, spesso si parla di una fase di stallo: qual è la vostra percezione reale del momento che sta vivendo il settore?

“Nonostante si dica spesso che il mercato sia fermo, in realtà non lo è. È vero, la normativa è bloccata e non ha aiutato il settore, non siamo in un mercato semplice, è un contesto complesso e va riconosciuto, ma qualcosa si sta muovendo.

ADM è aperta al dialogo e, anche a livello associativo, il confronto è costante. Si parla di riordino e di accelerazioni sul bando, anche se per ora restano solo parole. Noi continuiamo a lavorare sull’oggi, tenendo però gli occhi ben aperti sul domani, perché se il contesto dovesse cambiare, dobbiamo essere pronti. E Nazionale Elettronica ci sarà”.

Nazionale Elettronica, storica azienda italiana produttrice di contenuti per apparecchi AWP e VLT, sta mostrando un interesse crescente nella distribuzione dei propri giochi all’estero. I titoli della società sono già attivi in diversi mercati internazionali, tra cui il Marocco sulla piattaforma Sisal, e ICE rappresenta un contesto favorevole per avviare nuove interlocuzioni commerciali. Tra i prodotti di maggior successo figurano le suite multigioco Terry Green e Terry Black per AWP, ciascuna composta da sei giochi e compatibile con gli hardware G640S e MAX2, in grado di supportare cicli fino a 28.000 partite garantendo al contempo elevate prestazioni, sicurezza e qualità visiva.

Nel segmento VLT, a seguito dei risultati positivi ottenuti da Money Frog, e Inca Treasure, il portafoglio si è ampliato con Super Black Link e China Collect disponibili sulle principali piattaforme come Inspired, Next e Ares e presto usciranno anche “Madame 4 Fortuna” e “Stellina 4 link”.

