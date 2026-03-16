D’Angelo (Sapar): “Storia e ruolo di Enada, la fiera simbolo del gaming italiano”

Dal 17 al 19 marzo 2026, la Fiera di Rimini ospita la 38ª edizione di ENADA Primavera. È uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti dell’industria europea del gaming e

Dal 17 al 19 marzo 2026, la Fiera di Rimini ospita la 38ª edizione di ENADA Primavera. È uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti dell’industria europea del gaming e dell’intrattenimento professionale. La manifestazione è organizzata da Italian Exhibition Group e promossa da SAPAR – Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative. Riunisce aziende, operatori e professionisti provenienti da diversi Paesi.

Oltre ai numeri e alla presenza internazionale, ENADA incarna più di cinquant’anni di crescita del settore. Sergio D’Angelo, presidente di SAPAR, sottolinea che questa storia conferisce identità alla manifestazione.

Una fiera che nasce con l’industria del gaming moderno

ENADA nasce nel 1972 dall’accordo tra SAPAR e la Fiera di Rimini. L’obiettivo era organizzare un evento dedicato all’intrattenimento e alle apparecchiature da gioco. Da allora la manifestazione è cresciuta insieme al settore.

«Enada nasce nel 1972 dalla collaborazione tra SAPAR e la Fiera di Rimini, oggi Italian Exhibition Group. È una storia lunga oltre cinquant’anni. Rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo del nostro comparto – spiega D’Angelo – l’obiettivo iniziale era creare una piattaforma di confronto per un settore in rapida evoluzione, non solo una fiera commerciale.

Fin dall’inizio – continua D’Angelo – non si è trattato semplicemente di organizzare una fiera di settore, ma di creare un luogo di incontro per l’intero mondo dell’intrattenimento e del gioco, uno spazio dove gli imprenditori potessero confrontarsi, scoprire le innovazioni e costruire relazioni professionali solide».

Negli anni, ENADA è diventata un punto di riferimento per la filiera del gaming. Ospita produttori di tecnologie, operatori del gioco terrestre e online, fornitori di sistemi di pagamento e aziende specializzate in sicurezza e software.

ENADA come hub di relazioni e innovazione

Per le aziende, ENADA rappresenta l’occasione ideale per rafforzare le relazioni professionali e monitorare i cambiamenti del mercato.

«Oggi questa manifestazione continua ad avere un valore ben oltre quello di un evento fieristico, osserva D’Angelo, per le realtà consolidate è un punto di riferimento imprescindibile: qui ogni anno ci si aggiorna, si rafforzano le relazioni con clienti e partner, si osservano da vicino le evoluzioni tecnologiche e le tendenze del mercato».

Accanto agli operatori storici del settore, ENADA continua ad attrarre anche nuovi imprenditori e startup interessati al gaming e all’intrattenimento. «Allo stesso tempo, Enada rappresenta anche una porta d’accesso per chi si avvicina per la prima volta a questo settore, che può trovare un ambiente altamente qualificato, fatto di professionalità, competenze e aziende che rappresentano il meglio dell’industria».

Qualità prima dei numeri

La longevità della manifestazione si deve anche alla scelta di puntare sulla qualità dell’offerta. Non conta solo sui numeri.

«Uno degli elementi che hanno sempre contraddistinto Enada è la qualità, afferma il presidente di SAPAR, non è mai stata una manifestazione costruita sui numeri fini a sé stessi, ma sulla credibilità degli operatori, sul livello delle aziende presenti e sulla capacità di offrire contenuti utili al settore».

Questo approccio accompagna ENADA fin dalla nascita e resta uno dei principi guida della manifestazione. La qualità prima della quantità: questo è il principio che accompagna l’evento fin dalle origini e che continua a caratterizzarlo ancora oggi.

L’impegno di SAPAR per il futuro della manifestazione

Per SAPAR, ENADA è un patrimonio del settore dell’intrattenimento professionale.

L’evento coinvolge centinaia di imprese ed ha contribuito a consolidare le relazioni industriali e professionali. «Come presidente di SAPAR sento la responsabilità di portare avanti questa tradizione e di lavorare affinché Enada continui a rinnovarsi ogni anno», spiega D’Angelo.

L’associazione punta a mantenere centrale il ruolo della manifestazione nell’industria del gaming.

«Sappiamo bene cosa rappresenta per il comparto: un momento di incontro, confronto e crescita per centinaia di imprese e per tutta la filiera dell’intrattenimento. Il nostro impegno è fare in modo che questo appuntamento resti centrale per il settore, preservandone lo spirito e rafforzandone il valore nel tempo».

Un evento che mantiene la sua identità in un mercato globale

Negli ultimi anni il settore del gaming è diventato più globale. Operatori e aziende partecipano a eventi internazionali. Il mercato è caratterizzato da una forte mobilità professionale. Questa dimensione globale rende ancora più importante il ruolo degli eventi con una forte identità legata al proprio mercato.

«Oggi gli imprenditori sono abituati a muoversi molto, a viaggiare e a frequentare convegni e appuntamenti internazionali. Viviamo in un contesto sempre più globale e questo è sicuramente un arricchimento», osserva D’Angelo.

Secondo il presidente di SAPAR, in questo scenario le manifestazioni, come ENADA, hanno ancora una funzione fondamentale. In un contesto globale, eventi come ENADA rafforzano la consapevolezza delle specificità nazionali nel settore. Il settore dell’intrattenimento presenta caratteristiche specifiche che variano da mercato a mercato.

«L’intrattenimento e il gioco non rispondono a logiche valide ovunque allo stesso modo. Ogni mercato ha caratteristiche, sensibilità e modelli di consumo propri».

Comprendere il consumatore resta la chiave del mercato

Per il futuro del settore, D’Angelo indica la conoscenza del consumatore tra i fattori chiave. Questa sarà la base per lo sviluppo dell’industria.

«La capacità di conoscere davvero la domanda del consumatore, di comprenderne le abitudini e le aspettative, resta, a mio avviso, l’elemento che fa la differenza». Per questo motivo, i momenti di confronto diretto tra operatori, come quelli offerti da ENADA, continuano ad avere un ruolo strategico.

«È anche il motivo per cui momenti di incontro come Enada continuano ad avere un ruolo così importante nel nostro settore».

Dal 17 al 19 marzo 2026, Rimini sarà di nuovo il punto di incontro per l’industria del gaming e dell’intrattenimento professionale, in un appuntamento che unisce tradizione, innovazione e dialogo tra gli operatori.

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