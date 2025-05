D’Angelo (Pres. Sapar): “Saremo molto attivi e concentrati sul riordino del settore puntando alla salvaguardia del gestore”

Sergio D’Angelo, a seguito delle elezioni svoltesi a Rimini durante il consiglio direttivo, è stato eletto nuovo Presidente Nazionale dell’Associazione Sapar.

Sergio D’Angelo – come riporta una nota dell’Associazione Nazionale Sapar – ha ricoperto diverse cariche tra cui vicepresidente vicario della Sapar nella scorsa legislatura. Attualmente è presidente della Delegazione Campania e membro dell’Osservatorio Regionale del disturbo di gioco d’azzardo della Campania, osservatorio dedicato alla prevenzione degli aspetti problematici della ludopatia. D’Angelo succede a Domenico Distante che era in carica dal 2018.

L’esperienza e l’impegno maturato negli anni dal nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Sapar sono aspetti di grande importanza:

“Ringrazio innanzitutto il presidente e la vice presidenza che mi ha preceduto per il lavoro svolto. Oggi ci aspettano nuove sfide che affronteremo in maniera unita, con il contributo di tutti e l’indispensabile supporto dei vicepresidenti Patrizio Perla (vicario), Francesco Gatti, Walter Re e Andrea Soriano. Saremo molto attivi e concentrati sul riordino del settore, puntando alla salvaguardia del gestore, figura di fondamentale importanza e da sempre in prima linea per la tutela del giocatore, delle piccole e medie imprese, dei lavoratori e degli interessi erariali. E saremo molto attivi per il rilancio del settore dell’intrattenimento degli apparecchi senza vincita in denaro, puntando sull’adeguamento di questo mercato a quelli che sono gli elevati e moderni standard già attivi in altri importanti Paesi”.

PressGiochi