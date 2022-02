D’Angeli (Univ. Tor Vergata): “Il divieto di pubblicità nel gioco ha spinto verso una comunicazione di marketing responsabile”

“Il consumatore oggi è diventato proattivo, con un’attività molto elevata legata all’esperienze più che all’acquisto.

L’eCommerce conta 27 milioni di utenti e questo mostra che più del 50% degli italiani acquista online.

Anche il gioco è stato attore della rivoluzione digitale, già prima della pandemia, con una transizione divenuta evoluzione. Il gioco online ha raddoppiato i volumi di gioco. Non significa che si spende di più ma che ci sono più persone che usano il canale online. E’ cambiato il paradigma di consumo del consumatore. Sono cambiati anche i valori non legati all’utilità del singolo, ma al benessere sociale e alla sostenibilità.

Nel mondo del gioco abbiamo un decreto dignità che abolisce la possibilità di fare comunicazione proprio quando il giocatore vuole essere informato per scegliere consapevolmente. Allora si è creata una nuova area di comunicazione del marketing responsabile. Si parla di agire sul consumatore con un paradigma che prevede l’informazione e l’uso delle leve di marketing canoniche per informarlo e accompagnarlo verso una scelta consapevole e sviluppare strumenti per avere un comportamento adatto al gioco responsabile”.

Lo ha dichiarato Laura D'Angeli dell'Università di Tor Vergata durante l'evento organizzato da Konsumer Italia presso il CNEL

