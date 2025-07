D’Angeli: “Contro il gioco patologico servono prevenzione mirata e interventi sui soggetti vulnerabili”

Nel corso dell’evento “Giocare da Grandi”, svoltosi a Roma è intervenuta anche Laura D’Angeli, esperta di gioco legale e responsabile. Il suo intervento ha posto l’attenzione sull’importanza di un approccio scientifico, personalizzato e preventivo per affrontare il problema del gioco patologico.

“Il problema del gioco non è un fenomeno isolato, ma nasce spesso da un disagio profondo o da altre forme di dipendenza. La comorbidità è un elemento scientificamente dimostrato. Eppure, in una società che tende a personalizzare tutto, continuiamo a rispondere con misure generaliste. Pensiamo al tema delle distanze e degli orari: chi ha una patologia non percepisce queste restrizioni come realmente utili. Prima di tutto dobbiamo identificare i soggetti vulnerabili, comprendere chi sono le persone più a rischio e attivare una prevenzione che preceda l’insorgere del disturbo. Bene la formazione, ma serve anche una rete di supporto per i familiari, prima che una persona diventi un giocatore patologico. Se un individuo ha già una dipendenza ed è predisposto anche al gioco patologico, è lì che dobbiamo intervenire, con un approccio più sano e mirato. Le misure generaliste, da sole, lasciano il tempo che trovano. Anche la tecnologia deve essere usata con consapevolezza, avendo chiari gli obiettivi”.

