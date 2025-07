Damiani (FI): “Serve un ordinamento unico sul gioco. Ora basta rinvii, il settore va regolato con decisione”

Chiamato a intervenire sul futuro del gioco legale, il senatore Dario Damiani (Forza Italia), membro della Commissione Bilancio del Senato, ha portato al convegno “Giocare da Grandi” una riflessione concreta sull’esigenza di passare dalle analisi ai fatti. Damiani ha sottolineato il ruolo strategico del settore, non solo in termini economici, ma anche di presidio della legalità, ribadendo l’urgenza di un intervento legislativo organico da parte del Parlamento.

“Gli enti locali chiedono giustamente di partecipare al gettito derivante dal gioco, ma occorre evitare che ogni regione legiferi in autonomia. Serve un ordinamento unico e organico, dettato dal legislatore nazionale. Ora è il momento di affrontare e regolamentare il gioco fisico, che finalmente ha ritrovato i suoi numeri dopo il periodo del Covid. Ma dobbiamo fare passi avanti: i tavoli di lavoro sono stati fatti, è ora di passare alla fase operativa, senza disperdere i tanti spunti e temi emersi in questi incontri.

Nel gioco fisico è anche più semplice individuare situazioni patologiche e intervenire direttamente. Le istituzioni devono ora attuare quanto emerso finora, chiudendo questa lunga fase di incertezza. Il comparto genera numeri importanti, e proprio per questo dobbiamo tutti assumerci la responsabilità di agire. Il nostro impegno, da parte mia e del gruppo parlamentare, non mancherà.”

PressGiochi