Michael Daly si dimette dalla carica di amministratore delegato di Catena Media

Le dimissioni di Michael Daly hanno effetto immediato. Pierre Cadena, attualmente vicepresidente della strategia aziendale di Catena, assumerà il ruolo di amministratore delegato ad interim.

Secondo l’accordo di uscita, Daly rimarrà a disposizione di Catena durante un periodo di transizione. Catena intende avviare immediatamente un processo di reclutamento per nominare un nuovo amministratore delegato.

“Sotto la guida di Michael Daly, Catena è diventata un attore attivo in Nord America e, con le azioni intraprese durante la revisione strategica, abbiamo ridotto significativamente il nostro debito e snellito l’organizzazione”, ha affermato il presidente di Catena Göran Blomberg.

“Con l’azienda alle prese con una crescita minore, abbiamo iniziato a implementare una serie di iniziative di crescita. Mentre ci imbarchiamo in questa fase cruciale, stiamo cercando una nuova leadership per guidare queste iniziative e portare Catena al suo prossimo capitolo”.

Daly è entrato in Catena nell’aprile 2018 come direttore generale per gli Stati Uniti. Ha continuato a ricoprire il ruolo di direttore generale per le Americhe e presidente per il Nord America, prima di diventare CEO nel marzo 2021.

Prima di lavorare con Catena, Daly ha lavorato come consulente industriale e ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo per il Nord America presso GAN, all’inizio della sua carriera, è stato vicepresidente del gioco online per SHFL Entertainment ed ha anche lavorato in diversi ruoli senior presso Bally Technologies e con Shuffle Master.

PressGiochi