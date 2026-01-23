Dall’Olimpo ai ghiacci eterni: StarCasinò presenta Fortune of Olympus e le slot della settimana

L’ultima settimana di gennaio si è aperta su StarCasinò con una selezione di titoli che promettono di rinnovare profondamente l’esperienza di gioco sulla piattaforma, puntando su una narrazione coinvolgente e meccaniche profondamente diversificate. Ad aprire le danze, lunedì 19 gennaio, ha debuttato in esclusiva Kings Gold Hold and Win sviluppato da Swintt. Il titolo trasporta i giocatori in un’ambientazione regale dove la classica meccanica Hold and Win viene declinata attraverso una grafica curata e un ritmo di gioco incalzante, pensato per chi ricerca solidità e bonus strutturati.

La metà della settimana ha segnato il ritorno di un franchise molto amato grazie a Iron Bank 2 di Relax Gaming, disponibile dal 21 gennaio. Questo seguito eredita lo stile visivo distintivo del suo predecessore ma ne espande sensibilmente le potenzialità tecniche, introducendo nuovi modificatori e una volatilità che strizza l’occhio ai giocatori più esperti, mantenendo intatta quell’atmosfera da “colpo perfetto” che ha reso celebre il primo capitolo.

Il 22 gennaio la proposta si è fatta ancora più densa con un doppio lancio di alto profilo. Da un lato ELK Studios ha presentato Ice Wolf 2, un’avventura tra i ghiacci che evolve il concetto di rulli espandibili e simboli speciali, offrendo una fluidità visiva tipica del provider svedese. Dall’altro, i riflettori si sono accesi su Fortune of Olympus di Pragmatic Play. Questa slot immerge l’utente nella mitologia greca attraverso una griglia ricca di dettagli divini, dove il potenziale di vincita si intreccia a funzioni bonus che evocano il potere degli dei dell’Olimpo, consolidando la partnership tra StarCasinò e uno dei leader mondiali del settore.

Questa selezione conferma l’impegno del brand nel garantire un catalogo sempre aggiornato e capace di intercettare i trend più caldi del gaming internazionale, offrendo in anteprima titoli che combinano estetica ricercata e innovazione funzionale.

PressGiochi