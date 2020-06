Dalla piazza allo sciopero: una lavoratrice del gioco legale inizia lo sciopero della fame

Grandi erano le attese della categoria dei lavoratori del gioco legale che dal discorso del Presidente Conte trasmesso in diretta ieri alle 18,00 si attendevano almeno una data per la riapertura delleproprie attività. Invece, ancora una volta il nulla.

Intanto fervono i preparativi per l’organizzazione dei lavoratori alla manifestazione che si terrà il 9 giugno a Piazza del Popolo a Roma alle 14,30.

Ma evidentemente per molti lavoratori anche la data del 9 giugno è troppo lontana, tanto che una lavoratrice del settore del gioco ha deciso di iniziare da ieri lo sciopero della fame stazionando davanti al Pirellone, sede della Regione Lombardia.

“Lo stato ci sta condannando a morte, guardate in faccia mentre moriamo!- scrive sui social la lavoratrice -. Per me esistono solo fatti!! Resterò quì fino a quando il nostro Presidente del Consiglio Conte ci farà riaprire!! In bocca al lupo al nostro settore.

Il Governo ci ha snobbato, ci ha resi invisibili, ci ha tassati nuovamente ed infine non ha permesso nessun sostegno alle nostre imprese. Oggi ho deciso di inserire un bel po’ di gente per far conoscere la nostra situazione. Situazione che, continuando così, non solo porterà alla disoccupazione 160000 dipendenti, ma porterà il ritorno delle mafie, un’ulteriore tassazione a chi adesso lavora perché chiudendo noi il governo deve pur coprire un buco da ben 110 miliardi l’anno che il nostro settore porta.

Siamo la terza potenza economica in Italia! Abbiamo fatto tante manifestazioni, ma è stato imposto il silenzio ai vari organi di informazione. Le TV, i TG nessuno parla di noi.

Perché non sono assassini quelli che il governo ha liberato dalle carceri, ma per loro gli assassini siamo noi! Il settore del gioco legale è riconosciuto, definito e normato dallo Stato! L assassino è il Governo che ci sta portando alla morte!”.

PressGiochi