13 Marzo 2026 - 00:09

Press Giochi

Dalla Devils Boulevard Link and Win alla giungla di Elk Studios: ecco le novità settimanali di StarCasinò

Quattro nuovi mondi da esplorare per un’offerta in continua evoluzione mantenendo l’alta qualità tecnologica

12 Marzo 2026

L’innovazione tecnologica e l’intrattenimento di primo livello si confermano i motori trainanti dell’offerta di StarCasinò, che in questi giorni amplia il proprio portfolio con una gamma di titoli pronti a spaziare dalle esplorazioni selvagge a scenari decisamente più roventi. A inaugurare il calendario settimanale lo scorso 9 marzo è stato l’irresistibile dinamismo di Bonzos Bananza di Elk Studios, un gioco che catapulta gli utenti nel profondo della foresta pluviale alla scoperta di un tempio perduto. Questa slot si sviluppa su una griglia vivace per spingere al massimo le sue feature esclusive, offrendo ai giocatori l’opportunità di interagire con la dispettosa scimmia Bonzo e di sfruttare l’innovativa funzione X-iter™ per accumulare moltiplicatori e Wild impilati in round carichi di colpi di scena.

L’itinerario è proseguito l’11 marzo con il titolo di punta di questa tornata, lanciato in esclusiva assoluta sul portale: il diabolico Devils Boulevard Link and Win targato Games Global, in cui l’apprezzatissima meccanica di base tramuta ogni giro in un inseguimento ai montepremi più ricchi, grazie a simboli bonus da accumulare e respin capaci di mantenere sempre alta la tensione di gioco.

Accanto a questa esclusiva ha fatto il suo esordio, sempre nella giornata di ieri, la vivacità di Wild Swarm 3 Chocolate Eggs di Push Gaming, che ripropone in un’inedita veste pasquale una delle saghe più celebri dell’azienda, impreziosendo le meccaniche con deliziose uova di cioccolato, Sticky Wilds e un meccanismo a ruota che dà accesso a ben cinque fasce di Jackpot, elementi distintivi dei prodotti più sofisticati del brand.

A chiudere il cerchio delle nuove uscite interviene proprio oggi, 12 marzo, l’epicità di Eternal Duel di Hacksaw Gaming, un rilascio che stravolge le classiche dinamiche per proiettare il giocatore all’interno di un universo dark dominato da scontri leggendari, dove l’audacia gioca un ruolo chiave.

Tutto questo è supportato da una meccanica ad alta volatilità che garantisce un enorme potenziale di vincita, studiata su misura per chi cerca un’esperienza al cardiopalma e combattimenti senza esclusione di colpi.

 

PressGiochi

