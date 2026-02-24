Newsletter

24 Febbraio 2026

D’Alessio (Azione): “Serve una riforma organica del gioco, con ascolto e vero confronto parlamentare”

24 Febbraio 2026

Nel corso del convegno alla Camera dei Deputati dedicato al riordino del settore, l’on. Antonio D’Alessio (Azione) ha richiamato la necessità di affrontare il tema del gioco con un approccio nuovo, fondato sull’ascolto degli operatori e su un percorso legislativo strutturato e condiviso.

“Il problema del gioco oggi va affrontato in maniera diversa rispetto a quanto fatto alcuni anni fa. La politica deve mettersi in una posizione di ascolto e tradurre nei provvedimenti le istanze che arrivano dagli operatori del settore.

È necessario costruire una visione organica del comparto, che non si limiti a interventi frammentari ma che includa anche aspetti fondamentali come la formazione e la qualificazione degli operatori.

Serve inoltre un vero percorso parlamentare, sia in Aula sia nelle Commissioni competenti, affinché si possa arrivare a un provvedimento capace di sintetizzare tutte le istanze emerse nel dibattito di oggi e di dare al settore regole chiare, stabili e condivise.”

