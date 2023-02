Dal flipper al metaverso, gli eventi di Rimini Amusement Show

Per la prima volta in Italia, sbarca sul Metaverso un evento di Esports e gaming, grazie alla collaborazione tra EspoGame e The Nemesis. E non poteva mancare il flipper sportivo, con il torneo di Luxury Games. L’appuntamento, in contemporanea a Enada, è dal 14 al 16 marzo, alla fiera di Rimini

Rimini Amusement Show sbarca sul Metaverso, ed è la prima volta in Italia per un evento dedicato agli Esports e al gioco senza vincite in denaro. L’occasione è data da EspoGame, la nuova sezione, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’ Osservatorio Italiano Esports e Sport Digital House , in programma nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo.

Grazie alla partnership tra EspoGame e l’azienda The Nemesis , (qui un anteprima di quello che si vedrà i giorni di fiera: https://thenemesis.io/@zebulive , da aprire con Chrome) gli utenti avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e troveranno i contenuti extra degli speaker e delle aziende presenti in fiera, contenuti che saranno visibili da cinque giorni prima dell’inizio dell’evento a quindici giorni dopo la conclusione.

E sono davvero prestigiosi i marchi che hanno confermato la loro presenza e che racconteranno le loro case histories: da Barilla a Red Bull, da Dolce & Gabbana ad LG, dalla RAI ad Acer e a Xiaomi, per citarne alcuni. In più, grazie al modello di “business match making”, le nuove realtà e le startup in fiera potranno presentare i propri progetti e attrarre così potenziali investitori. EspoGame si presenta anche come uno dei momenti di riflessione e ispirazione più importanti dell’anno per il gaming e il web3, grazie ad alcuni dei più importanti esperti del settore: da Fabio Viola (tra i nomi top per la gamification) a Fortuna Imperatore (uno dei profili più innovativi in ambito di game design), fino a Micaela Romanini (founder di Women in Games Italia). Gli altri nomi saranno svelati nelle prossime settimane, con circa 40 speaker, 4 special guest e un totale di 600 minuti tra talk, panel e speach.

Torna il JJP Pinball Fest by Luxury Games

Tra gli eventi in fiera non poteva mancare il flipper sportivo, con il torneo di Luxury Games (padiglione C3, stand 88-89), valido per il ranking mondiale del WPRR (World Pinball Player Rankings), organizzato in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Ifpa Italia . La competizione si svilupperà nel corso delle tre giornate di fiera, da martedì 14 a giovedì 16 marzo , e si disputerà esclusivamente sui flipper di Jersey Jack Pinball, nelle versioni più ricercate: da Toy Story: collector a Mago oz: yellow limited, da Pirati dei caraibi: collector a Guns’n Roses: collector, fino a Willy Wonka: limited. In palio, oltre ai punti validi per il ranking, un cabinato vintage 3300 giochi per il 1° classificato, un televisore a 32 pollici per il 2° gradino del podio e uno smartphone per il 3° classificato. Per maggiori info: www.ifpaitalia.it

