Dal Bar al Digitale: LeoVegas introduce le slot machine del provider Nazionale Elettronica

LeoVegas, operatore nel settore del gaming online, annuncia l’inserimento sulla propria piattaforma dei giochi del provider Nazionale Elettronica.

Conosciuto per le sue celebri slot VLT, i giochi della software house sono apprezzati dagli utenti per la loro varietà di temi, per la grafica accattivante, per le meccaniche di gioco coinvolgenti e per gli elevati standard di qualità. Tutti i nuovi titoli di Nazionale Elettronica saranno raccolti in una pagina dedicata intitolata “Slot da Bar”.

Tra le slot più gettonate che troveranno posto in questa nuova sezione ci sono Stellina, Madame Fortuna, Woman e Starlight. Questi giochi sono noti per la loro popolarità nei bar e nelle sale gioco e ora saranno accessibili online su LeoVegas.it. Infatti, l’aspetto più apprezzato dagli utenti è la familiarità dei titoli, che richiamano l’esperienza tradizionale trasportata in chiave digitale. Gli appassionati potranno inoltre avventurarsi in un’esperienza di gioco senza soluzione di continuità attraverso diversi dispositivi, in quanto i giochi sono accessibili in multicanalità: Wild Forest, Money Frog, Chili, Queen, Book of Cheope, Special 7 e Stellina. Su LeoVegas.it saranno presto disponibili anche i prossimi titoli in uscita, tra cui Inferno e Paradiso, China Collect, Stellina 6, Buffalo e Super Black.

“Siamo entusiasti della collaborazione con LeoVegas e di poter offrire i nostri giochi agli utenti di un concessionario così importante. I primi titoli disponibili sono “Lucrezia”, “Dragon”, “Woman”, “Diamond Gold” e “Uomo Invisibile” ma il portafoglio di titoli, sviluppati in ottica omnichannel, verrà continuamente arricchito con nuovi contenuti, frutto delle esperienze di successo che stiamo ottenendo in Italia e all’estero” hanno affermato Chiara Terrabusi e Fulvio Lena, rispettivamente Co-Titolare e Project Manager di Streetweb.

“Diamo un grande benvenuto ai nuovi giochi del provider Nazionale Elettronica. La collaborazione con questa software house ci consentirà di offrire ai nostri giocatori un’esperienza di gioco ancora più diversificata e coinvolgente. Siamo particolarmente emozionati per la creazione della sezione ‘Slot da Bar’, dove gli utenti potranno immergersi in titoli iconici come Stellina, Madame Fortuna, Woman e Starlight. La qualità e l’innovazione dei giochi di Nazionale Elettronica si sposano perfettamente con la nostra mission di offrire intrattenimento di alta qualità ai nostri utenti grazie ai Respin, Free Game, Pick Bonus, Link Spin e Bonus Rischio. Continueremo a lavorare duramente per mantenere LeoVegas al passo con le aspettative degli appassionati, offrendo una piattaforma di gioco online all’avanguardia” ha dichiarato Riccardo Giorgi, Operations Specialist di LeoVegas.

PressGiochi