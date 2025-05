Dal 26 maggio su StarCasinò quattro nuove slot: occhi puntati sulla Gates of Olympus Super Scatter

Un mix di novità e ritorni iconici per soddisfare tutti gli appassionati di slot online

StarCasinò arricchisce la sua offerta con quattro nuove slot che promettono emozioni forti e vincite spettacolari. Disponibili a partire dal 26 maggio 2025, queste novità includono due esclusive assolute e due attesissimi ritorni firmati Pragmatic Play.

Dal 29 maggio, arriva Gates of Olympus Super Scatter, l’ultima evoluzione della celebre saga. Questa versione introduce i Super Scatter, che possono assegnare vincite istantanee fino a 50.000 volte la puntata. Con una meccanica di gioco “scatter pays”, offre un’esperienza dinamica e ad alta volatilità.

A partire dal 26 maggio, Scarab Bonanza V94 sarà disponibile in esclusiva su StarCasinò, offrendo agli utenti un’esperienza unica e riservata. Ambientata nell’affascinante mondo dell’antico Egitto, la slot firmata Games Global si distingue per i simboli a tema scarabeo, una grafica coinvolgente e meccaniche di gioco originali, pensate per garantire intrattenimento e vincite di alto livello.

Sempre dal 26 maggio, torna l’amata serie Big Bass con Big Bass Bonanza 1000. Questa nuova versione presenta un potenziale di vincita aumentato fino a 20.000 volte la puntata, grazie a simboli Money fino a 1000x e moltiplicatori durante i Free Spins. Con un’alta volatilità, è una scelta ideale per gli amanti delle sfide.

Fortuna, natura e magia esotica trasportano, dal 27 maggio, i giocatori di Fortune Kingfisher in un mondo incantato popolato dal martin pescatore, uccello simbolo di prosperità e buona sorte. Le atmosfere suggestive della nuova slot firmata Games Global, disponibile in esclusiva su StarCasinò, si uniscono a funzionalità bonus inedite e a un gameplay avvincente, con premi sorprendenti e un’esperienza di gioco ricca di adrenalina.

Con queste nuove uscite, di cui due in esclusiva, StarCasinò conferma il suo impegno nel fornire ai giocatori un’offerta sempre aggiornata e di alta qualità, combinando esclusive imperdibili e le ultime novità dei provider più rinomati.

PressGiochi