I ricercatori di Facebook annunciano lo sviluppo di ReBeL, nuovo framework dedicato al poker

I ricercatori di Facebook hanno annunciato lo sviluppo di un framework di intelligenza artificiale chiamato Recursive Belief-based Learning (ReBeL) che raggiunge prestazioni migliori rispetto all’uomo nel poker heads-up, no-limit Texas hold’em mentre utilizza meno conoscenza del dominio rispetto a qualsiasi precedente poker AI.

Come parte delle prove, i ricercatori hanno confermato che ReBel ha giocato contro Dong Kim, classificato come uno dei migliori giocatori di poker heads-up al mondo. ReBeL ha giocato più velocemente di due secondi per mano su 7.500 mani e non ha mai avuto bisogno di più di cinque secondi per una decisione. Ha segnato 165 (con una deviazione standard di 69) millesimi di big blind per partita contro gli umani con cui ha giocato rispetto al precedente sistema di poker di Facebook, Libratus, che ha raggiunto 147 millesimi.

Secondo gli sviluppatori, ReBeL è un passo verso lo sviluppo di tecniche universali per le interazioni multi-agente come aste, trattative, sicurezza informatica e auto a guida autonoma. ReBeL si basa sul lavoro in cui viene ampliata la nozione di “stato del gioco” per includere le convinzioni degli agenti su quale stato potrebbero essere in base alla conoscenza comune e alle politiche di altri agenti.

