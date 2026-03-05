Newsletter

05 Marzo 2026

Dai jackpot di Playson alle atmosfere urban di Print Studios: ecco le novità settimanali di StarCasinò

Quattro nuovi mondi da esplorare per un’offerta che si conferma ai vertici del settore per varietà e qualità tecnologica

05 Marzo 2026

L’innovazione e l’intrattenimento di alta qualità continuano a essere i pilastri dell’offerta di StarCasinò, che questa settimana arricchisce il proprio catalogo con una selezione di titoli capaci di spaziare dai grandi classici rivisitati a esperienze di gioco completamente inedite. L’apertura del palinsesto settimanale è affidata all’energia di Coin Strike XXL Hold and Win di Playson, un’evoluzione del celebre franchise che espande l’azione su una griglia più ampia per massimizzare il potenziale della funzione Strike Bonus, permettendo ai giocatori di raccogliere vincite immediate e puntare ai quattro jackpot interni attraverso l’iconica meccanica Pile of Gold che aggiunge simboli bonus casuali durante le sessioni di gioco.

Il viaggio prosegue con una serie di titoli disponibili in esclusiva assoluta sulla piattaforma, a partire dal dinamismo di Mad Hit Gold firmato Rubyplay, dove l’innovativa meccanica Mad Hit trasforma ogni spin in una caccia al tesoro metropolitana attraverso moltiplicatori progressivi e simboli Jackpot Pick Deluxe che garantiscono un ritmo di gioco incalzante e una volatilità bilanciata. A questa si affianca l’atmosfera mistica di 3 Pots of Horus di Games Global, un’altra esclusiva che reinterpreta il fascino dell’Antico Egitto grazie a un sistema a triplo pot che sblocca diverse modalità di giri gratuiti combinabili tra loro, arricchendo l’esperienza con simboli espandibili e collezionabili tipici delle produzioni più ricercate del provider.

A completare le novità è l’originalità urbana di 12 Burning Baseballs di Print Studios, un titolo in esclusiva che rompe gli schemi tradizionali per trasportare l’utente in un vicolo illuminato dai neon dove la precisione è tutto, grazie alla meccanica Blazing Train che promette un potenziale di vincita fino a 20.000 volte la posta attraverso le Home Run Spins pensate per gli amanti dell’alta volatilità.

 

