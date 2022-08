Dai Cinematic Universe ai casinò online, gli eroi dei fumetti conquistano il nostro immaginario

A sei anni di distanza da quando, nel 2015, Marvel Studios e Sony Pictures si accordarono per permettere a Spider-Man di apparire nei film dell’universo cinematografico Marvel, presto anche l’alieno Venom – protagonista di una serie di film prodotti da Sony Pictures – potrebbe entrare a fare parte del Marvel Cinematic Universe, magari coinvolto in qualche ‘crossover’ cinematografico. A rivelarlo è Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios, in un’intervista con Rotten Tomatoes. Il presidente ha affrontato la questione di un possibile crossover tra Venom e Spider-Man, quindi tra lo SPUMC e il MCU, qualcosa che i fan chiedono a gran voce ormai da diversi anni.

L’ultimo eroe in ordine di tempo ad aver fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, è stato Deadpool e lo ha fatto alla sua maniera proprio in questi giorni: con un divertente trailer in compagnia di Korg, l’alieno interpretato dal regista Taika Waititi.

Cinema e TV

È difficile ricordare un mese senza un’uscita di un film a fumetti o un primo sguardo a un nuovo capitolo molto atteso.

Tempo fa Ryan Reynolds ha confermato che Deadpool 3 è in lavorazione nei Marvel Studios, e sembrerebbe che oggi la notizia sia stata confermata. Con incassi pari a quasi 800 milioni di dollari per ognuno dei due capitoli, è chiaro che Disney non avrebbe tenuto Deadpool fermo ai box per troppo tempo. Ryan Reynolds sembra ancora essere molto influente sulle decisioni che riguardano Deadpool. Moltissimi fan erano infatti intimoriti in vista di un possibile cambiamento più family friendly dopo l’acquisizione di Fox da parte di Disney. Ma se l’attore, che è anche produttore dei film sul personaggio, è riuscito a mantenere le sue libertà creative anche per ciò che arriverà in futuro, si potrà star tranquilli.

In uscita in questi giorni invece un’altra super eroina: Black Widow con l’affascinante e letale Natasha, interpretata da Scarlett Johansson. Di lei scopriremo il passato in terra sovietica, dove lei e la sorella Yelena sono state addestrate per diventare assassine al servizio di Mosca. Uscita dagli Avengers a seguito della Civil War tra i supereroi, Vedova Nera torna nella sua madrepatria, dove potrà riabbracciare la famiglia, compreso il padre Aleksei o Red Guardian, la controparte russa di Captain America.

Videogiochi e giochi online

Sono tantissime le novità relative ai super eroi nati dai fumetti che oggi si fanno digitali. I giochi per computer sono diventati adulti nei primi anni ’80, proprio mentre l’effetto Superman brillava ancora nel cielo cinematografico. Gli adattamenti pixelati della maggior parte dei principali personaggi DC e Marvel erano diffusi su macchine a 8 e 16 bit, avventure testuali con The Hulk, Spider-Man e altri eroi. Man mano che la grafica diventava più avanzata, abbiamo iniziato a vedere la forma del fumetto utilizzata altrove, per nuove proprietà. Nel 1995 SEGA pubblicò Comix Zone che utilizzava lo stile dei fumetti con grande effetto. Sebbene fosse poco più di un espediente, forniva un’esperienza singolare.

Finalmente arriviamo ai giochi online, e su Internet ce ne sono centinaia basati su fumetti. Quello che stiamo vedendo è anche un aumento dei giochi che usano lo stile dei fumetti con grande effetto, in alcuni casi l’influenza della pulp fiction è facile da individuare e rende l’esperienza molto divertente.

Ma l’invasione dei super eroi non si ferma certo qui. Per tutti i fan non resta che rimanere in allerta!

