Da Re (Fastbet): “Qualità e innovazione nelle scommesse, la strategia per crescere nel gioco a distanza”

In occasione di Enada Primavera 2026 a Rimini, PressGiochi ha incontrato Fabio Da Re, CEO di Fastbet, uno dei nuovi concessionari del gioco a distanza in Italia. Tra innovazioni tecnologiche, nuove concessioni e strategie per il mercato online, Da Re ci ha raccontato come l’azienda si prepara a crescere e a consolidare la propria posizione, puntando su flessibilità, formazione dei punti vendita e un’offerta di scommesse sempre più ampia e diversificata.

“La fiera è andata molto bene – ci spiega Da Re –, con una partecipazione anche superiore alle nostre aspettative, probabilmente perché si percepisce un reale momento di cambiamento: l’avvio delle nuove concessioni sta portando a un vero e proprio riassetto del settore, con accorpamenti e innovazioni. C’è molta curiosità e gli operatori si ritrovano spesso come un gruppo di amici più che come concorrenti, perché tutti affrontano le stesse difficoltà”.

A che punto è il processo per la nuova concessione?

“Per quanto riguarda il processo della nuova concessione, l’integrazione finale, inizialmente prevista per maggio, è stata spostata a novembre, a dimostrazione della complessità tecnologica e organizzativa che comporta. È necessario, infatti, comprendere le richieste di ADM e adattarsi continuamente alle indicazioni fornite. C’è una continua collaborazione con ADM.

L’introduzione del limite di ricariche in contanti di 100 euro entrerà in vigore da subito…

Sì. Sul fronte dei PVR, con le nuove limitazioni al contante, il passaggio avverrà il 13 maggio, senza periodo di sperimentazione: la tecnologia necessaria per gestire i limiti di 100 euro è ora disponibile e Sogei ha emanato il nuovo protocollo con i messaggi corretti, pubblicati nel protocollo di comunicazione. Dopo questo periodo di integrazione, il sistema sarà operativo dal 14 maggio. La linearità delle procedure si verificherà solo con l’entrata in funzione.”

Qual è la strategia di Fastbet nei prossimi mesi?

“La strategia per i prossimi mesi si concentra su come agevolare i clienti nell’uso del conto gioco, anche per importi superiori a 100 euro, favorendo l’utilizzo di carte prepagate o sistemi di pagamento tracciati. Parallelamente, è fondamentale formare i dipendenti dei punti vendita, affinché siano loro a trasferire correttamente queste nuove modalità ai giocatori.

Fastbet parte da solide basi: l’unione di realtà storiche consolidate ha rafforzato la nostra posizione di mercato, sia online che nel terrestre. Stiamo inoltre introducendo un nuovo sistema di scommesse in Italia, finora monopolizzato dai grandi player. Grazie a un fornitore internazionale, offriamo un palinsesto di scommesse live molto ampio e di alta qualità, includendo anche giochi meno conosciuti nel mercato italiano.

Tra le innovazioni più apprezzate dai giocatori c’è il sistema di cashout, che permette di prelevare parzialmente una scommessa ancora in corso, offrendo maggiore flessibilità e riduzione del rischio. In generale, la nostra offerta live e il palinsesto proposto rappresentano probabilmente una delle migliori opzioni disponibili in Italia in questo momento”.

PressGiochi