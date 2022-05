Da oggi online il blog di “Se questo è un gioco”

Da oggi, mercoledì 18 maggio 2022 online La vita come un gioco, il blog di “Se questo è un gioco” il progetto sperimentale, realizzato da Avviso Pubblico e da Fondazione Adventum, attraverso il portale www.sequestoeungioco.org., che mette in campo informazione e strumenti per prevenire il Disturbo da Gioco d’Azzardo in Italia.

Il blog www.sequestoeungioco.org/blog vuole essere un luogo in cui potersi aggiornare ed approfondire la tematica del gioco d’azzardo in tutti i suoi aspetti: sociali, sanitari ed economici. Questo sarà possibile anche grazie al coinvolgimento di molti esperti del settore, mentre una parte importante è dedicata alle testimonianze di ex giocatori che hanno voluto condividere la propria storia a lieto fine, perché hanno deciso di chiedere aiuto per uscire dalla trappola del gioco che gioco non è.

Raccontiamo infine le molte realtà che sul territorio nazionale si occupano di sensibilizzazione e di prevenzione, ma anche di cura e sostegno alle persone affette da Disturbo da Gioco d’Azzardo e alle loro famiglie.

Il progetto “Se questo è un gioco” mira a intercettare online il giocatore d’azzardo e i soggetti a rischio, invitandoli a intraprendere un percorso di presa di consapevolezza e un dialogo tramite i social media, allo scopo di fornire aiuto concreto sia a loro che ai familiari, con un servizio di chat di supporto e con il link diretto ai SerD di riferimento territoriale.

Obiettivo del progetto è anche quello di informare ed approfondire il tema del gioco d’azzardo e dei suoi correlati a favore dei media e degli stakeholder di riferimento, configurandosi come portale di sensibilizzazione nel quale far intervenire e dialogare esperti e parti interessate.

PressGiochi