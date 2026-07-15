Da Odissea a Spiderman: Tom Holland e Zendaya protagonisti della battaglia per il box office

Mancano poche ore all’arrivo nelle sale di uno dei film più attesi dell’anno: Odissea di Christopher Nolan. Il kolossal che vede il ritorno nella sale del regista campione di incassi è già al centro di un acceso dibattito, sarà per il cast stellare, per la scelta di girare interamente in analogico su pellicola IMAX o perché ogni volta che Hollywood si misura con la mitologia il risultato divide inevitabilmente pubblico e critica. Quale sarà la reazione degli spettatori?

Per dare una risposta, gli esperti Sisal hanno analizzato i precedenti di Nolan e lo scenario attuale, destinato a diventare ancora più competitivo con l’arrivo nei cinema italiani, il 29 luglio, di Spider-Man: Brand New Day, ultimo capitolo di una saga da record, attesissimo dai fan. Una sfida resa ancora più avvincente da un elemento non secondario: Tom Holland e Zendaya, due dei nomi più amati e seguiti del cinema contemporaneo, compaiono nel cast di entrambe le pellicole. Al centro del duello al box office, così, vi è la coppia di neosposi, che nelle ultime settimane si è dovuta dividere tra il tour globale di presentazione di Spiderman e la promozione di Odissea.

Guardando all’Italia, la battaglia tra il naufrago guerriero omerico e il supereroe della Marvel vede il primo in vantaggio sul secondo: il kolossal di Christopher Nolan potrebbe infatti chiudere la sua corsa nelle sale con un incasso superiore al record di 27 milioni, raggiunto dal regista con Oppenheimer nel 2023. A differenza del precedente, infatti, Odissea può contare su alcuni elementi di primaria importanza: è tratto da uno dei poemi più conosciuti e studiati nelle scuole italiane; tra i set della pellicola compaiono Favignana, le Eolie e il litorale di Ostia; le riprese in IMAX puntano a rendere la visione in sala un’esperienza unica; il cast riunisce nomi quali Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron e, non da ultimi, Holland e la sua “Maree”.

Odissea, così, si candida a conquistare il botteghino: la pellicola è al momento favorita con quota 1,67, contro Spiderman dato a 2,00 su Sisal.it.

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