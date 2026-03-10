Da Giocatore a Consumatore: una possibile evoluzione del settore. Di Stefano De Vita

Il settore del gioco ambisce da tempo a essere riconosciuto come una vera industry, con regole, standard e una piena legittimazione nel quadro economico e istituzionale. È una dinamica naturale

Il settore del gioco ambisce da tempo a essere riconosciuto come una vera industry, con regole, standard e una piena legittimazione nel quadro economico e istituzionale. È una dinamica naturale per un mercato che cresce e si struttura. Se lo osserviamo con uno schema microeconomico, il punto centrale diventa l’equilibrio tra offerta e domanda.

Sul lato dell’offerta l’evoluzione è evidente. In pochi anni – scrive Stefano De Vita, direttore generale della Fondazione FAIR – si è passati da una gestione in larga parte manuale del prodotto a un ecosistema completamente digitalizzato. L’offerta è continua, personalizzata, disponibile in tempo reale. I prodotti sono certificati, i sistemi regolati, la tracciabilità più solida rispetto al passato. Anche la relazione con il cliente si è strutturata attraverso CRM evoluti, programmi di loyalty e strumenti di assistenza dedicata. A questo si aggiunge l’ingresso dell’intelligenza artificiale, destinata a incidere in modo significativo sia nello sviluppo dei prodotti sia nell’interazione con i giocatori. La capacità di analizzare i comportamenti e personalizzare l’esperienza è destinata ad aumentare ulteriormente. L’offerta ha quindi raggiunto un livello di sofisticazione tecnologica elevato.

Dal lato della domanda la situazione è più delicata. Il giocatore si trova immerso in un contesto ad alta intensità di stimoli, con prodotti dinamici e facilmente accessibili. Tuttavia, la capacità di comprendere pienamente probabilità, meccanismi di perdita, effetti della frequenza e dinamiche della rincorsa non evolve con la stessa velocità dell’innovazione tecnologica. La ricerca sul comportamento in condizioni di rischio mostra come le persone tendano a sovrastimare il proprio controllo sugli eventi casuali e a reagire in modo marcato alle perdite. In un ambiente che accelera le decisioni e moltiplica le occasioni di gioco, può emergere uno squilibrio tra complessità dell’offerta e strumenti cognitivi disponibili, soprattutto per le categorie più vulnerabili.

Quando si parla di Gioco Responsabile, spesso il messaggio si limita a un richiamo generico alla moderazione, affidando quasi interamente al singolo la gestione del rischio. Un modello maturo richiede un passo ulteriore. Il giocatore deve poter accedere a informazioni chiare, comprensibili e comparabili. La probabilità di vincita, il funzionamento dei payout, la volatilità dei prodotti e gli effetti della frequenza di gioco devono essere comunicati in modo realmente intelligibile. In molti settori esistono soggetti terzi che garantiscono la correttezza e la trasparenza delle informazioni verso il consumatore. Una riflessione in questa direzione rafforzerebbe la fiducia nel sistema e contribuirebbe a trasformare il giocatore in un consumatore consapevole.

La consapevolezza informativa, da sola, non è sufficiente. Le aziende dispongono oggi di strumenti analitici che consentono di individuare pattern di comportamento a rischio. L’utilizzo responsabile di questi strumenti può tradursi in interventi graduali, suggerimenti personalizzati, limiti proposti in modo proattivo e meccanismi di pausa. Le tecniche di nudge, se applicate con criteri trasparenti e misurabili, possono orientare verso modalità di gioco più equilibrate. L’intelligenza artificiale, in questo scenario, non è soltanto una leva di sviluppo commerciale, ma può diventare parte integrante di un’infrastruttura di protezione.

La nuova gara per il gioco online introduce strumenti che rafforzano tracciabilità e controllo e rappresenta una base normativa rilevante. La differenza sarà determinata dalla qualità dell’implementazione e dalla capacità di integrare gli strumenti regolatori con modelli evoluti di tutela. La concessione definisce un perimetro, mentre la cultura del sistema ne determinerà l’efficacia.

Il passaggio da giocatore a consumatore implica un cambiamento culturale. Un consumatore è informato, dispone di strumenti di controllo e opera in un contesto trasparente. Quando offerta e domanda trovano un equilibrio fondato su trasparenza, strumenti di protezione e responsabilità condivisa, il settore rafforza la propria legittimazione sociale. La sostenibilità del gioco si misura nella qualità della tutela garantita e nella capacità di prevenire gli eccessi attraverso un dialogo costruttivo tra operatori, istituzioni e società civile.

In questo spazio si colloca il contributo della Fondazione Fair: analisi, sviluppo di standard e promozione di una cultura della consapevolezza che renda l’equilibrio tra offerta e domanda un obiettivo concreto e verificabile.

PressGiochi