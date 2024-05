Da domani a Bangkok la IAAPA Asia Expo

I più grandi nomi dell’industria asiatica e internazionale del settore dei parchi da divertimento si sono diretti a Bangkok per la IAAPA Expo Asia 2024, la più grande fiera commerciale del suo genere nella regione, in programma dal 27 al 30 maggio presso il Queen Sirikit National Convention Center di Bangkok

L’esposizione, che torna in Tailandia dopo 17 anni, sarà caratterizzata da un piano espositivo di 7.800 mq netti, presenterà i più recenti progressi tecnologici nel settore da parte di circa 350 espositori, che abbracciano l’intero panorama del comparto, comprendendo centri di intrattenimento per famiglie, zoo, acquari, musei, centri scientifici, attrazioni naturali, strutture per eventi come stadi e operatori, nonché il settore della ristorazione.

Tra i principali partecipanti a Expo Asia 2024 figurano Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland, Universal Beijing Resort, Enchanted Kingdom (Filippine), Dreamworld (Australia), Studio City Macau e Ramayana Water Park, senza ovviamente dimenticare la solita folta partecipazione italiana.

Tante meraviglia in scena, di cui daremo un ragguaglio al termine della manifestazione, dove la tradizione si sposa con la robotica, con la Realtà Virtuale e con esperienze di realtà mista e intelligenza artificiale.

Il mercato delle attrazioni dell’APAC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) contribuisce in modo significativo all’economia regionale, con entrate totali stimato di 42,3 miliardi di dollari. Cina e Giappone sono i principali mercati della regione, con proiezioni di crescita promettenti, sostenute da dati demografici favorevoli e da un reddito disponibile in aumento.

Quest’anno, il programma educativo dell’Expo include presentazioni chiave e tavole rotonde con i massimi esperti della regione, che forniranno approfondimenti e migliori pratiche sulla diversificazione dei flussi di reddito, sulla creazione di servizi per gli ospiti, sullo sblocco di opportunità con l’intelligenza artificiale e sullo sfruttamento delle connessioni emotive attraverso le partnership IP.

Un punto culminante di IAAPA Expo Asia 2024 sono i suoi EDUTours, una serie di escursioni che consentono ai partecipanti di dare uno sguardo esclusivo dietro le quinte ad alcuni dei luoghi di intrattenimento di punta della Thailandia, tra cui il Siam Amazing Park, lo spazio educativo per famiglie Playmondo e centri sportivi, la struttura per l’intrattenimento BEAT Active.

Altro punto saliente del programma educativo fornito da IAAPA sonoi gli EDUTours, che offriranno ai partecipanti uno sguardo esclusivo dietro le quinte di alcuni dei principali luoghi di intrattenimento della Thailandia. Le destinazioni scelte quest’anno offrono ciascuna un approccio diverso all’intrattenimento e al coinvolgimento dei clienti: il Siam Amazing Park, lo spazio educativo per famiglie Playmondo e la struttura di intrattenimento incentrata sullo sport BEAT Active. Inoltre, un quarto tour nella vicina città di Pattaya consentirà di visitare diversi luoghi di intrattenimento in un’esperienza di un’intera giornata che mostrerà perché la città è rapidamente diventata nota come centro di intrattenimento a livello nazionale.

Pressgiochi