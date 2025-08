Da Bet365 nuova opzione per le scommesse ippiche

Bet365 ha introdotto un nuovo prodotto di scommesse, Position Payout, che consente ai clienti di scommettere sulla posizione esatta in cui un cavallo arriverà (primo, secondo, terzo e così via),

Bet365 ha introdotto un nuovo prodotto di scommesse, Position Payout, che consente ai clienti di scommettere sulla posizione esatta in cui un cavallo arriverà (primo, secondo, terzo e così via), anziché scommettere solo sulla vittoria.

La funzionalità è stata lanciata sulle piattaforme per Regno Unito, Irlanda e Australia lo scorso fine settimana, in concomitanza con le King George VI and Queen Elizabeth Stakes ad Ascot il 25 luglio. Si prevede che attirerà sia gli scommettitori occasionali che quelli esperti, semplificando il processo di scommessa e offrendo maggiore flessibilità rispetto alle tradizionali scommesse Each Way.

A differenza delle scommesse standard che si concentrano sulla vittoria o sul piazzamento di un cavallo entro termini prefissati, Position Payout offre quote in base alla posizione finale. Più alto è il piazzamento del cavallo, maggiore è la vincita.

Il CMO Neil Fairweather lo ha definito un “prodotto fondamentale” e ha confermato l’intenzione di estendere la funzionalità ad altri sport. Le corse dei levrieri, gli sport motoristici, il golf e i mercati finali dei campionati di football americano sono probabili candidati per una futura espansione, date le loro logiche interne.

