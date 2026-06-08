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Da ATE a EAG: il rapporto di lunga data con la Showmen’s Guild guida la visione della manifestazione

I progetti per trasformare EAG Expo in un punto di riferimento centrale per le associazioni di categoria del settore e i loro membri continuano a procedere rapidamente. Il Presidente di

08 Giugno 2026

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I progetti per trasformare EAG Expo in un punto di riferimento centrale per le associazioni di categoria del settore e i loro membri continuano a procedere rapidamente. Il Presidente di EAG, Nick Harding, e il Segretario Generale della Showmen’s Guild, Joe Mercer, stanno definendo un programma di partnership basato su iniziative e collaborazioni congiunte in vista dell’edizione 2027 della manifestazione, che si terrà presso Excel London dal 12 al 14 gennaio.

Spiegando questa visione, Nick Harding ha dichiarato: “EAG Expo è nella posizione ideale per diventare un importante luogo d’incontro fisico per la comunità delle associazioni di categoria attive nel settore dell’intrattenimento fuori casa. La nostra prima collaborazione è con la Showmen’s Guild, il cui legame con la manifestazione risale al lancio dell’originaria ATE negli anni Trenta, quando la Guild e i suoi membri contribuirono in modo significativo al successo di quello che era comunemente conosciuto come il ‘London Show’.

Per rilanciare questo obiettivo condiviso, abbiamo incontrato Joe Mercer e il Public Affairs Manager Desmond FitzGerald per sviluppare ulteriormente il successo delle iniziative introdotte nel gennaio 2026. I progetti discussi includono una nuova attenzione agli espositori rivolta specificamente agli operatori dello spettacolo viaggiante, il mantenimento della presenza della Guild nella Bacta Business Lounge e ulteriori iniziative commerciali, seminari e interventi pensati sia per gli operatori itineranti sia per quelli stabili.”

Sottolineando l’importanza della collaborazione, Joe Mercer ha aggiunto: “Sono lieto che la Guild stia lavorando in modo ancora più stretto con EAG, proseguendo una lunga tradizione di collaborazione che oggi è forte quanto lo era quando la prima versione di EAG – l’ATE – fu lanciata negli anni Trenta. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante hanno ripreso a partecipare a EAG Expo in numero crescente. I prodotti più innovativi e le nuove tendenze presentate a EAG Expo rappresentano una fonte di ispirazione per i membri della Guild, che da molti decenni offrono al pubblico esperienze di svago coinvolgenti e di qualità.”

EAG Expo e la Showmen’s Guild of Great Britain confermeranno prossimamente i dettagli del programma di partnership che si svolgerà sia nel periodo precedente sia durante EAG Expo 2027.

 

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