Cyprus Sport Organization diventa membro associato del GLMS

Il Global Lottery Monitoring System (GLMS) ha annunciato oggi che la confederazione sportiva di Cipro, coordinatrice anche della piattaforma nazionale cipriota contro le manipolazioni delle competizioni sportive, è diventata il primo membro associato sportivo del GLMS dal lancio del suo statuto aggiornato. In qualità di massima autorità sportiva del paese, Cyprus Sport Organization è un’organizzazione semi-governativa senza scopo di lucro fondata nel 1969 e i suoi obiettivi principali secondo il C.S.O. Legge istitutiva, sezione III, (1996) sono, tra gli altri: lo sviluppo dello sport al di fuori delle scuole, il coordinamento della vita sportiva nel paese, la coltivazione delle idee olimpiche e la promozione degli sport di Cipro sulla scena sportiva internazionale. L’appartenenza associata al GLMS sosterrà il lavoro intenso intrapreso dal CSO dall’ultimo decennio per combattere le manipolazioni delle competizioni sportive a Cipro. CSO ha già collaborato con GLMS, attraverso progetti correlati e ora sta cercando di beneficiare dei vari servizi di istruzione, prevenzione e funzionamento che GLMS ha da offrire, inclusa la collaborazione con le lotterie.

Commentando questo sviluppo, il Presidente GLMS, Ludovico Calvi, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a CSO come nostro primo membro associato sportivo di GLMS dal lancio del nostro Statuto aggiornato. Avere membri come CSO a bordo significa migliorare l’efficacia dell’impegno GLMS contro il fenomeno delle manipolazioni delle competizioni sportive, che dallo scoppio della pandemia ha visto un picco di casi e una finestra di opportunità per le organizzazioni criminali e per i truffatori che cercano di sfruttare i punti deboli e prendere approfittare di questo momento di vulnerabilità dell’ecosistema nella “nuova normalità”.

Il dottor Costas Solomou, coordinatore nazionale per le questioni relative alle manipolazioni sportive presso CSO, ha aggiunto: “Cipro ha lavorato molto duramente negli ultimi anni per portare un approccio coordinato alla nostra lotta contro le manipolazioni sportive, lavorando con tutte le parti interessate. Il lavoro coerente e in continua evoluzione del GLMS a livello operativo e per quanto riguarda l’educazione e la prevenzione per proteggere l’integrità dello sport e incoraggiare lo scambio trans-settoriale è vitale. Siamo molto orgogliosi di entrare a far parte della crescente famiglia di associati GLMS e di rafforzare il nostro impegno a mantenere gli standard.

In qualità di Membro Associato GLMS, CSO aderirà al Codice di Condotta GLMS e ai suoi Statuti applicati ai membri associati e sarà collegato all’identità visiva GLMS e alle operazioni generali. Riceverà il beneficio di workshop, studi e progetti in cui è coinvolto GLMS o che organizza, nonché sintesi degli avvisi globali GLMS e della rete di informazioni globale. Infine, il CSO potrà partecipare attivamente ai principali gruppi di lavoro di GLMS, portando con sé una comprensione dettagliata delle sfide e delle opportunità legate a Cipro e alla sua regione.

PressGiochi