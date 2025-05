Cyprus Gaming Show 2025, tutto pronto per l’evento dedicato al Gaming nel Mediterraneo

Tra un mese si svolgerà la sesta edizione annuale del Cyprus Gaming Show, in programma dall’11 al 13 giugno 2025 presso il Crowne Plaza Limassol, a Cipro. L’evento riunirà professionisti e leader del settore iGaming offrendo approfondimenti aggiornati, opportunità di networking di alto livello e una panoramica sulle innovazioni che stanno trasformando l’industria.

Cipro, situata strategicamente tra Europa, Africa e Medio Oriente, continua a consolidarsi come giurisdizione favorevole per l’iGaming, grazie a un ecosistema digitale resiliente e a un contesto normativo favorevole. In questo scenario, il CGS 2025 si presenta come un punto d’incontro privilegiato per CEO, strateghi e innovatori del settore.

In vista dell’evento, Andreas Constantinou, CEO di Pokerload, ha condiviso alcune anticipazioni sui temi che affronterà nel suo intervento keynote. Tra i principali argomenti previsti: il confronto tra l’esperienza di gioco online e offline, l’importanza di strategie omnicanale per aumentare il coinvolgimento e i ricavi, la digitalizzazione delle attività fisiche e la spinta verso un’innovazione autentica nel gioco online.

Secondo Constantinou, l’approccio omnicanale è oggi fondamentale: “Ignorare l’approccio omnicanale nell’attuale era digitale e globalizzata significa limitarsi a raggiungere solo una ristretta cerchia di clienti. L’adozione di strategie omnicanale consente invece di migliorare l’esperienza dell’utente, l’accessibilità ai servizi e, di conseguenza, la soddisfazione del cliente e i ricavi aziendali.”

Un esempio concreto citato riguarda i micro-tornei online che consentono ai giocatori di qualificarsi per eventi terrestri con premi garantiti, ampliando l’accessibilità e l’inclusività.

Constantinou ha inoltre evidenziato alcune criticità comuni nell’integrazione tra esperienze online e fisiche. In particolare, gli operatori terrestri tendono a sottovalutare il valore degli elementi esperienziali dei propri spazi: l’interazione personale, l’atmosfera, l’intrattenimento e il servizio personalizzato.

“Investire nell’esperienza fisica dovrebbe restare una priorità, mentre la componente online va vista come complementare,” ha dichiarato. “L’accelerazione verso il digitale innescata dalla pandemia ha portato, secondo Constantinou, a trascurare il potenziale unico dell’esperienza in presenza”.

Per quanto riguarda il valore dell’evento, Constantinou ha sottolineato la capacità del Cyprus Gaming Show di riunire stakeholder chiave a livello regionale e internazionale, favorendo nuove collaborazioni e opportunità di crescita per il business.

PressGiochi